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Şanlıurfa’da ‘torbacı’ operasyonunda 10 tutuklama

Şanlıurfa'da, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 10'u tutuklandı.

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Şanlıurfa’da ‘torbacı’ operasyonunda 10 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, torbacılara yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 59 gram esrar, 154 gram eroin, çok sayıda uyuşturucu hap ve bir miktar para ele geçirildi, 24 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklandı, 14’ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)

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