Şanlıurfa’da, trafodaki patlama kamerada
Şanlıurfa'da aşırı yüklenme sonucu trafoda peş peşe patlama meydana geldi. Paniğe yol açan patlamalar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Eyyübiye Mahallesi Büyükyol Caddesi’ndeki trafo aşırı yüklenmeden kaynaklı önce yanmaya başladı, ardından patlama oldu. Patlama sırasında etrafa saçılan kıvılcımlar mahallede tedirginliğe yol açtı.
Havai fişek görüntüsünü andıran patlama, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Mahallelinin ihbarıyla adrese gelen ekipler, trafoda onarım çalışması yaptı. Patlama sonucu mahallede enerji kesintisi yaşandı. (DHA)