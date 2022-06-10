Sarıyer’de çok sayıda suça karışan çeteye operasyon

İstanbul ve Muğla’da Hacısüleymanoğulları olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bir otoparkta karıştığı kavga görüntüleri de ortaya çıktı.

Habip ATAM

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 Haziran'da bir operasyon düzenledi.

Dosya kapsamında yapılan çalışmada özellikle Sarıyer'de bir çok organize suç eylemine karışan bir suç örgütünün tespit edildiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ EYLEMİ

Organize polisinin yaptığı araştırmalarda Hacısüleymanoğulları olarak bilinen suç örgütünün, “Kasten Öldürmeye Teşebbüs”, “Kasten Yaralama”, “Yağma”, “Yağma Amaçlı Tehdit” ve “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” gibi bir çok suç olayına karıştığı anlaşıldı.

14 ŞÜPHELİ

Şebeke liderliğini A.O.H ve oğlu O.H.'nın yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik geçtiğimiz hafta yapılan baskında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette sorgulanan şüpheliler için 4 gün ek gözaltı süresi alındı. İşlemleri bugün tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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