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Şaşkınlık yaratan görüntü: Maltepe’de trafikte çocuk sürücü!

Maltepe'de çocuğun caddede otomobil sürdüğü anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Yayınlanma: 10:00 - 15 Nisan 2022 Güncellenme:
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Olay, dün öğle saatlerinde Maltepe Altayçeşme Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Trafikte bir kız çocuğunun otomobil kullandığı anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntülerde kız çocuğunun yanında bir yetişkinin de olduğu görülürken, o anları kaydedenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çocuk sürücünün kullandığı otomobil bir süre sonra gözden kayboldu. (DHA)

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