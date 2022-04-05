Şişli’de eşini silahla alıkoyan kocaya istenen ceza belli oldu!

Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşi ve ailesinin yaşadıkları binaya kapıyı kırarak girdikten sonra silahla ateş edip "Buradan kimse sağ çıkmayacak" diyerek hürriyetlerini kısıtlayan Tugay Adak hakkındaki soruşturma tamamlandı. Özel harekat polisinin operasyonuyla vurularak yakalanan Tugay Adak'ın 7 ayrı suçtan toplam 46 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

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Olay, Kuştepe Mahallesi Köz Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada 23 Şubat’ta meydana geldi. Şüpheli Tugay Adak, boşanma aşamasında olduğu eşi İnci Adak’ın kaldığı binaya girdi. Elindeki silahla eşinin bulunduğu daireye giremeyen Adak, üst kata çıktı.

Çatı kattaki dairenin balkonuna çıkan Adak, elinde silahla tehditler savurdu. Tugay Adak, olay yerine sevk edilen özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonda vurularak yakalandı. Tugay Adak, 25 Şubat’ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELİNDE SİLAHLA EŞİNİN YAŞADIĞI AİLE APARTMANINA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianameye göre, boşanma aşamasında olan ve müşterek bir çocukları olan İnci Adak ile Tugay Adak, şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşıyorlardı. İnci Adak, kızıyla birlikte aile apartmanında yaşıyordu. Şüpheli Tugay Adak, ruhsatsız silahıyla olay günü İnci’nin ailesiyle yaşadığı binaya geldi. Tugay Adak, eşiyle görüşmek istedi. Ancak İnci Adak ve annesi Saniye Özkan şüphelinin görüşme talebini reddederek binadan ayrılmasını istediler.

“SENİ DE KENDİMİ DE VURACAĞIM” DİYEREK TEHDİT ETTİ

Bunun üzerine silahını belinden çıkaran Tugay Adak, pencereden bakan Saniye Özkan’a doğru “Dışarı çık. Yaptığını bütün kahpelikleri anlatacaksınız, yoksa kendimi vururum. Karımı nasıl sattın, kime sattın?” diye bağırmaya başladı. Bunu duyan İnci Adak tepki göstermesi üzerine şüpheli koca, “Seni de kendimi de vuracağım” diye tehditte bulundu. Saniye Özkan daha sonra kızını içeri çekti. Bunun üzerine şüpheli koca, eve doğru bir el ateş etti. Daha sonra bina kapısını kırarak içeri giren Tugay Adak, orada da iki el ateş etti. Bina içinde de eşinin bulunduğu dairenin kapısına tekmeledi. Teras katına çıkan Tugay Adak, şikayetçilere “Sizi öldüreceğim. Saniye, karım namusluydu sen namussuz yaptın. Sizi vuracağım, buradan kimse sağ çıkmayacak” diyerek ve silahla birkaç el daha ateş ederek şikayetçileri alıkoydu.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İddianamede, şüphelinin şikayetçilerin hürriyetini kısıtladığı, daha sonra polis tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandığı, savunmasında da suçlamaları dolaylı olarak kabul ettiği yer aldı. Eşi İnci Adak, anne Saniye Özkan, kardeşleri İpek Balta ve Durmuş Özkan ile aynı binada yaşayan akrabaları Yaren Özkan, Neriman Özkan’a yönelik şüphelinin zincirleme olarak “Silahla tehdit”, “Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme”, “Mala zarar verme”, “Ruhsatsız silah bulundurma”, “Hakaret”, “Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal”, “Cebir, tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplam 10 yıl 11 aydan 46 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Şüpheli Tugay Adak, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. (DHA)

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