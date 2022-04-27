Sokak köpeğinin saldırdığı kurye ölümden döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokak köpeğinin saldırdığı motosikletli kurye ölümden döndü. Kuduz aşısı tedavisine başlanan kurye daha öncede başkalarına saldırdığı tespit edilen köpeğin karantinaya alınması için ilgili birimlere başvurduğu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan evli ve iki çocuk babası motosikletli kurye 48 yaşındaki Mehmet Ateş müşterinin paketini teslim etmek için siteye girdiği sırada arkasından gelen sokak köpeği tarafından sağ bacağından ısırıldı.

Yere düşen ve kanlar içerisinde kalan Ateş kendi gayreti ile köpekten kurtulabildiğini belirterek, ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne gitti. Ateş'e kuduz aşısı yapılıp tedavisine başlandı.

4 adet daha kuduz aşısı olacağını belirten Ateş “Görevimiz gereği sitelere girip çıkıyoruz, bu köpeği daha önce başkalarına saldırırken görmüştüm, vatandaşlar yakalanamadığı için aşısı olmadığını söylüyorlar, bu kez de arkamdan sessizce gelip bacağımdan ısırdı, korku ve endişe içerisindeyim belediyenin ilgili birimlerine müracaat ederek sahipsiz sokak köpeğinin yakalanarak karantinaya alınmasını istedim, en azından başkalarının ısırılması önlenmiş olur” dedi.

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