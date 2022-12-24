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Tokat’ta otomobil, uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi, araç içinde sıkışması sonucu yaralandı. 

Yayınlanma: 13:52 - 24 Aralık 2022 Güncellenme:
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Tokat’ta otomobil, uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Ustamehmet köyü yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezinden Sütlüce köyüne giden Enver Eltik yönetimindeki 38 ST 290 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü Eltik ile araçta bulunan Mustafa Polat ve Mustafa Yüksel, araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aracın yanına inen itfaiye ekibi, yaralıları kurtarıp, halatla yukarı çıkardı. Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 3 yaralı, tedaviye alındı. (DHA)

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