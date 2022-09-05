Abone Ol

Su tankeri devrildi: 1 ölü

Mersin'in Toroslar ilçesinde devrilen su tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Su tankeri devrildi: 1 ölü

Şemsettin Türkmen’in kullandığı 06 DD 7568 plakalı su tankeri, Gözne kara yolunda bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Türkmen’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün cenazesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. AA

Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı İlginizi Çekebilir Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı Anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği feci kaza kamerada İlginizi Çekebilir Anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği feci kaza kamerada

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
anne kaza Malatya Manisa Mersin Mersin Üniversitesi Sağlık