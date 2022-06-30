Suriyeli gencin kurşunlanarak öldürülmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı

Bağcılar’da Suriyeli Şerif Al Ahmet’in öldürülmesiyle ilgili polis ekiplerince yapılan çalışmada şüpheliler belirlendi. Tespiti yapılan 3 şüpheliden 17 yaşındaki Y.A. gözaltına alındı. Emniyette ifade veren şüphelinin, arkadaşlarının hırsızlık için adrese gittiğini söylediği öğrenildi. Y.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Habip ATAM

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Şerif Al Ahmet, 2 arkadaşıyla Demirkapı Mahallesi’nde bir evin bodrumunda yaşıyordu. 6 Haziran'da Saat 03.30 sıralarında Suriyeli gençlerin kaldığı evin önüne giden bazı şüpheliler, bodrum katının camına vurdular.

Ahmet ve 2 arkadaşı dışarı çıktı. Şüpheliler, 3 genci görünce kaçmaya başladı. Saat 05.30 sıralarında yeniden aynı adresin önünden geçtiler.

KURŞUN BAŞINA İSABET ETTİ

3 şüpheli Suriye uyruklu Ahmet ve arkadaşlarını görünce yine kaçmaya başladı. Suriyeli gençler, şüphelilerin peşine düştü. Bu sırada şüphelilerden biri silahla ateş etmeye başladı. Kurşunlardan biri 22 yaşındaki Şerif Al Ahmet'in başına isabet etti. Yaralanan Suriyeli genç hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜLERDEN BELİRLENDİ

Sosyal medyada olayın Suriyelilere yönelik nefret saldırısı olduğu iddia edildi. Polis ekipleri bu iddialar üzerine kapsamlı çalışma başlattı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kamera görüntüsünü inceledi. Görgü tanıklarının ifadesi alındı. Olay yerinden kaçan şüpheliler görüntülerden tespit edildi. Silahla ateş ettiği iddia edilen Y.A. gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

HIRSIZLIK İÇİN GİTMİŞLER

Yaşı küçük olduğu için Bağcılar Çocuk Büro Amirliği’nde ifadesi alınan 17 yaşındaki Y.A.'nın “Arkadaşlarım hırsızlık için Suriyelilerin taşındığı bir evi belirlemişti. O gün bacağım sakattı. Gözcülük bile yapacak durumda değildim. Sabah o adrese gittik. Ben yanlarında gittim. Eve girmeyecektim. Arkadaşım kapıyı yoklayınca içeridekiler uyandı. Biz de kaçarak uzaklaştık. Evimiz yakın olduğu için aynı sokaktan geçtik.

Hırsızlık için evlerine girmek istediğimiz kişilerin ellerinde bıçak vardı. Sokaktaydılar. Onları görünce kaçtık. Peşimizden geldiklerini gördüm. Arkadaşım silah çekti. Yere doğru ateş etti. Kurşun yerden sekip başına gelmiş olabilir. Arkadaşlarım silahı bana verdiler. Ben de sakladım” dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Şüphelinin yer göstermesiyle olayda kullanılan silahın ele geçirildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan şüphelinin, uyuşturucu, kapkaç, hırsızlık gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

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