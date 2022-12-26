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Taksiyle gelen motosiklet hırsızını komşu yakaladı

Kağıthane'de anahtarı üzerinde bırakılan motosikleti çalmak isteyen şüpheliyi, komşu esnaf engelledi. Şüpheli yakalanarak, polise teslim edildi. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Kağıthane’de 10 Aralık Cumartesi gecesi, taksiyle bir iş yerinin önüne gelen şüpheli, anahtarı üzerinde bırakılan motosikleti çalmak istedi.

Motosikleti çalıştırıp gideceği sırada, komşu esnaf şüpheliyi üzerine atlayarak durdurdu. Motosikletten düşen şüpheliyi kontrol altına alan esnafa, iş yeri çalışanları da yardım etti. Şüpheli, olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. (DHA)

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