Abone Ol

Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen el yazması Tevrat ele geçirildi

Kayseri'de takibe alınan bir otomobilde, tarihi eser olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat çıktı.

Yayınlanma: 10:30 - 11 Ekim 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine takibe aldıkları şüphelinin kullandığı otomobili Ambar Mahallesi’nde durdurdu.

Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen İbranice yazılı Tevrat ve koruma kabı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. AA

Sinagogdan el yazması Tevrat çalanlar tutuklandı İlginizi Çekebilir Sinagogdan el yazması Tevrat çalanlar tutuklandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster