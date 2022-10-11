Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen el yazması Tevrat ele geçirildi
Kayseri'de takibe alınan bir otomobilde, tarihi eser olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat çıktı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine takibe aldıkları şüphelinin kullandığı otomobili Ambar Mahallesi’nde durdurdu.
Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen İbranice yazılı Tevrat ve koruma kabı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. AA