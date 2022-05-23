Tekme tokat yol verme kavgası

Ankara'da yol verme nedeniyle çıkan tartışmada tekme ve yumruklarla birbirine saldıran iki sürücüyü çevredekiler güçlükle ayırdı. Yaşanan kavga anı ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. 1921 sokak üzerinde iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması, kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Yolda tekme ve yumruklarla birbirine giren sürücülere, araçta bulunan yolcular ve çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Kavga, çevredeki vatandaşların sürücüleri sakinleştirmesiyle kısa sürede son buldu. Sürücüler, kavganın sona ermesinin ardından yollarına devam etti. İki sürücü arasında yaşanan yol verme kavgası ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)