Telefon cinayetinde yakalanan şüpheliler: “Öldürme kastımız yoktu”

İstanbul Beyoğlu'nda öldürülen Samet Civelek (29) cinayetiyle ilgili yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadelerinde "Alkollüydük, telefonumu istedi. Uzatınca telefonu alıp kaçmaya çalıştı. Öldürmek istemedik" dedikleri öne sürüldü.

Habip ATAM

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Beyoğlu, Tarlabaşı’nda yaşanan cinayet Pazar günü sabah erken saatlerinde medyana geldi. İddialara göre, 3 arkadaş bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra dışarı çıktı. Arkadaş grubunun yanına yaklaşan Samet Civelek bir tanıdığını araması gerektiğini söyleyerek telefon istedi. Civelek’in telefonu alıp hızla kaçtığı öne sürülürken, 3 arkadaş da kovalamaya başladı.

KAMERLARDAN BELİRLENDİLER

Civelek, 3 arkadaş tarafından yakalanınca tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce, Samet Civelek bıçaklanarak öldürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri olaydan sonra kaçan şüphelileri kameralardan belirleyerek yakaladı.

ÖLDÜRME KASTIMIZ YOKTU

Gözaltına alınan Faruk A. (37), Tuncay B. (38) ve İbrahim B’nin (37) toplam 20 suç kayıtları olduğu öğrenildi. Emniyete götürülen Şüphellerin ifadesinde, “Alkollüydük, telefonu istedi. Uzatınca, alıp kaçmaya kalktı. Yakaladık ama öldürme kastımız yoktu.” dedikleri öne sürüldü.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi.

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