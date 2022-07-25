Tokat’ta aynı aileden 9 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Tokat'ın Niksar ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenme belirtileri gösteren aynı aileden 3'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Serenli beldesinde Özyurt ailesi, yayladan topladığı mantarı öğle saatlerinde pişirip yedi. Birkaç saat sonra aile üyelerinin zehirlenme belirtisi göstermesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi.
Sağlık ekipleri zehirlenme belirtileri gösteren Mehmet (73), Şaduman (65), Şevki (40), Nurcan (37), Recep (34), Emel (30) ile çocuklar Melike (12) Muhammet (7) ve Yasin Mert Özyurt’u (6) ambulansla Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Rahatsızlananlardan Nurcan Özyurt ile çocuklar Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedaviye alınanların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Tokat Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Tuğba Betül Ümit son dönemde mantar zehirlenmesi vakalarında artış olduğuna dikkat çekerek, vatandaşların toplama mantar yerine kültür mantarlarını tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu. (DHA)