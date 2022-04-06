Ulviye Avağ cinayetinde sanığa iyi hal indirimi!

Sultangazi'de Ulviye Avağ'ı, ormanlık alanda defalarca kurşunlayarak öldürmekten yargılanan Mehmet Demir, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Demir getirildi. Öldürülen Ulviye Avağ’ın yakınları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından sanık Mehmet Demir’in son savunması soruldu.

Sanık Demir, “Olayın bu aşamaya gelmesini hiç istemedim. Maktülün bana, eşime ve çocuklarıma yönelik olumsuz davranışları nedeniyle bu eylemi gerçekleştirmek zorunda kaldım. Bundan dolayı pişmanım” dedi. Sanık Demir son sözünde ise “Maktülün şahsıma yönelik psikolojik baskısı sonucunda eylem gerçekleşmiştir. Pişmanım” dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILDI

Mahkeme heyeti, sanığa “Tasarlayarak öldürme” suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Duruşmadaki iyi davranışları dikkate alan heyet, sanığın cezasını müebbet hapse indirdi. Sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

İDDİANAME

İddianamede sanık Mehmet Demir ile maktüle Ulviye Avağ arasında gönül ilişkisi bulunduğu, olayın gerçekleştiği 10 Ağustos 2021’de buluşan maktül ile sanığın bir süre tartıştıkları, Sultangazi’de Gazi Kent Ormanı’na gittikleri, burada devam eden tartışmada sanığın ele geçirilemeyen tabancayla (tabancayı bir yere attığını beyan ederek kolluk görevlilerine ruhsatlı silahını teslim etti) maktule defalarca ateş ederek öldürdüğü anlatıldı.

Ölenin yakınlarının olayı Mehmet Demir’in gerçekleştirmiş olabileceği ve bu kişinin kardeşinden uzaklaştırma kararı bulunduğu şeklindeki ifadeleri üzerine gözaltına alınan sanığın suçunu kabul ettiği belirtildi. Sanık Mehmet Demir’in “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

Mardin’de eşi ve iki çocuğuyla yaşadığını ve güvenlik korucusu olduğunu belirten sanık Mehmet Demir, 12 yıl önce tanıştığı Ulviye Avağ ile duygusal yakınlık yaşadıklarını, daha sonra ayrıldıklarını söyledi.

Maktülenin araması üzerine bir müddet daha görüştüğünü, “Birlikteliğimizi eşime söyleyeceği tehdidinde bulundu. Bunun üzerine sorunu çözmek üzere İstanbul’a geldim” demişti. Maktülenin isteği üzerine ormanlık alana gittiklerini anlatan sanık, sinirlenip silahını ateşlediğini, olayı tasarlamadığını söylemişti. Maktülenin ablası Halime Demir ise “Olay öncesinde sanık devamlı beni arayarak maktüleyle görüşmek istediğini tehditvari bir şekilde ifade ediyordu” diyerek iddiayı yalanlamıştı. (DHA)

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