Üreticiyi bir de toptancı hallerin kapalı olması vuracak

Anamur Ziraat Odası Başkanı, toptancı hallerinin Ramazan Bayramı nedeniyle dört gün kapalı tutulmasının çilek, salatalık üreticilerini çok zora sokacağını söyledi.

Sözcü Ankara

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Ramazan Bayramı tatili nedeniyle toptancı hallerinin pazar, pazartesi, salı, çarşamba günleri kapalı olması üreticileri olumsuz yönde etkileyecek.

Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, “Bölgemiz çilek ve salatalık üretimi için önem arz etmektedir. Bu günlerde sıcakların aşırı artmasından dolayı salatalık, çilek gibi hassas ürünlerimizi üreticilerimiz gün aşırı toplanmak zorundadır. Şayet üretici bu ürünleri zamanında toplamaz ise ürün kaybına ve kalite bozukluğuna sebep olacak” dedi.

Girdi maliyetlerinin çok aşırı artışlarından dolayı can çekişen üreticilerin, plansız programsız yapılan uygulamalardan etkilendiğini belirten Gümüş şunları söyledi:

“Bayram kutlanırken, üreticilerimizin de mağdur olmaması gerekir. Halbuki çarşamba günü tüketim merkezlerindeki toptancı hallerimiz açık olsa bu sıkıntı bir nebze aşılmış, üreticilerimizin mağduriyeti ortadan kalkmış olacak. Toptancı hallerimiz çarşamba günü sabahtan açılsın üreticilerimiz ise salı günü ürünlerini hasat etsin üretim kaybı yaşamadan, mağduriyet olmadan üretime devam edelim.”