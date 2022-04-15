Uyuşturucu satıcısı yakalanmamak için pitbull kullandı

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yapan polis, bir şüpheliyi ellerindeki "Akrep" ile "Taç" dövmesinden tespit etti. Cezaevinden pandemi izniyle çıkan "King Scorpion" lakaplı şüphelinin polislere Pitbull cinsi köpeğini kullanarak direndiği öğrenildi.

Habip ATAM

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Beylikdüzü, Barış Mahallesi'nde bir şüphelinin uyuşturucu sattığı bilgisi polisi harekete geçirdi. Yapılan araştırmalarda sokakta uyuşturucu satan şüphelinin “King Scorpion” lakabını kullandığı ve ellerinde “Akrep” ile “Taç” dövmesi olduğu belirlendi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin sokak çalışmasında şüphenin M.Y. (29) olduğu anlaşıldı. Daha önce yakalanan bazı uyuşturucu bağımlılarına ellerindeki dövmeler sorularak kim olduğu anlaşılan şüphelinin müşterileriyle buluştuğu adresi tespit edildi.

‘MEDİNE'DE BULUŞALIM'

Telefonda polis takibine yakalanmamak için daha önceden tanıdığı uyuşturucu bağımlılarına “Medine'de buluşalım” şifresiyle adres bildiren M.Y.'nin Beylikdüzü Mehter Çeşme Mahallesi'ndeki bir adrese sakladığı tespit edildi.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına almak için adrese gidince M.Y.'nin sahibi olduğu “Pitbull” cinsi bir köpek ve ruhsatsız tabancayla polise direndiği öğrenildi. Etkisiz hale getirilen şüpheli yakalanırken, aramalarda 159,5 gram Bonzai maddesi, uyuşturucu haplar, iki hassas terazi, ruhsatsız silah, pompalı tüfek ve sekiz mermi ele geçirildi.

PANDEMİ İZNİYLE ÇIKTI

Yakalanan şüphelinin cezaevinden “Pandemi” izniyle çıktığı ve “Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık Yapmak” suçundan ötürü arandığı da öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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