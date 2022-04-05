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Valizlere doldurulan 190 kilogram Hint keneviri yakalandı

Tuzla'da şüphelenilen aracı takibe alan polis ekipleri valizlere doldurulan 190 kilogram Hint keneviri ele geçirdi.

Yayınlanma: 11:21 - 05 Nisan 2022 Güncellenme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Mart Salı günü Tuzla’da uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirledi. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliyi minibüsle ilerlerken takibe alan polis ekipleri operasyon düzenledi.

Minibüs durdurularak sürücüsü gözaltına alındı. Minibüste yapılan aramalarda valizlere doldurulan 190 kilogram 600 gram Hint keneviri ele geçirildi.  Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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