Van Valiliği’nden Sinan Oğan açıklaması

Van Valiliği, MHP eski milletvekili Sinan Oğan'ın kaçak göçmenler konusunda yaptığı paylaşımla ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada "Paylaşıma konu olan görüntülerin Türkiye-İran sınırında çekilmediği tespit edilmiştir" denildi.

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Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* 07.05.2022 tarihinde @DrSinanOgan isimli Twitter kullanıcısı tarafından ‘Videodaki Afganistan ve Pakistanlı “Muhacirler” sınırı geçip “aya” giderken görüntülendi.' şeklinde yapılan paylaşım ile ilgili olarak; yapılan araştırmada paylaşıma konu olan görüntülerin Türkiye-İran sınırında çekilmediği tespit edilmiştir.

* Ayrıca görüntüler yeni olmayıp 24.06.2021 tarihinde tiktok sosyal medya sağlayıcısında @tahirzaman5006 isimli ve bir gün sonra yine aynı platformda @mirzanoming kullanıcıları tarafından paylaşıldığı tespit edilmiştir.

* Bugün itibariyle Van-İran sınır hattının önemli bir kısmı hala karla kaplı olup; değil bu mevsimde hava sıcaklıklarının en yüksek olduğu dönemde dahi bu yükseklikte otlar bulunmamaktadır. Anlaşılacağı üzere görüntüler eski ve başka bir coğrafyaya aittir.

“SINIR HATTINI İSTEDİKLERİ VASITAYLA GEZDİREBİLİRİZ”

* Aksini iddia edenlere açık çağrımız ve teklifimiz şudur; masrafları bize ait olmak üzere sınır hattını istedikleri vasıtayla gezdirebiliriz. Tabii gerçeği görmek gibi bir niyetleri söz konusu ise.

* Daha önce de ifade ettik yineliyoruz; provokasyon amacı güdülerek, ülkemizin güvenliği ve huzurunu hedef alan farklı coğrafyalara ait, eski görüntülerin, Van-İran sınırına ait yeni görüntülermiş gibi paylaşılması art niyetli ve algı oluşturmaya yönelik olduğu apaçık ortadadır. Bu tür paylaşımlara itibar edilmemelidir. (DHA)