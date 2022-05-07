Abone Ol

Van Valiliği’nden Sinan Oğan açıklaması

Van Valiliği, MHP eski milletvekili Sinan Oğan'ın kaçak göçmenler konusunda yaptığı paylaşımla ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada "Paylaşıma konu olan görüntülerin Türkiye-İran sınırında çekilmediği tespit edilmiştir" denildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Van Valiliği’nden Sinan Oğan açıklaması

Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* 07.05.2022 tarihinde @DrSinanOgan isimli Twitter kullanıcısı tarafından ‘Videodaki Afganistan ve Pakistanlı “Muhacirler” sınırı geçip “aya” giderken görüntülendi.' şeklinde yapılan paylaşım ile ilgili olarak; yapılan araştırmada paylaşıma konu olan görüntülerin Türkiye-İran sınırında çekilmediği tespit edilmiştir.

* Ayrıca görüntüler yeni olmayıp 24.06.2021 tarihinde tiktok sosyal medya sağlayıcısında @tahirzaman5006 isimli ve bir gün sonra yine aynı platformda @mirzanoming kullanıcıları tarafından paylaşıldığı tespit edilmiştir.

* Bugün itibariyle Van-İran sınır hattının önemli bir kısmı hala karla kaplı olup; değil bu mevsimde hava sıcaklıklarının en yüksek olduğu dönemde dahi bu yükseklikte otlar bulunmamaktadır. Anlaşılacağı üzere görüntüler eski ve başka bir coğrafyaya aittir.

“SINIR HATTINI İSTEDİKLERİ VASITAYLA GEZDİREBİLİRİZ”

* Aksini iddia edenlere açık çağrımız ve teklifimiz şudur; masrafları bize ait olmak üzere sınır hattını istedikleri vasıtayla gezdirebiliriz. Tabii gerçeği görmek gibi bir niyetleri söz konusu ise.

* Daha önce de ifade ettik yineliyoruz; provokasyon amacı güdülerek, ülkemizin güvenliği ve huzurunu hedef alan farklı coğrafyalara ait, eski görüntülerin, Van-İran sınırına ait yeni görüntülermiş gibi paylaşılması art niyetli ve algı oluşturmaya yönelik olduğu apaçık ortadadır. Bu tür paylaşımlara itibar edilmemelidir. (DHA)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Afganistan İran MHP sosyal medya TikTok Türkiye Twitter Van