Vicdansız sürücü 23 gün sonra tutuklandı

Yayaya çarparak ölümüne neden olan ve 23 gün boyunca kayıplara karışan sürücü, kendi ayaklarıyla gidip teslim olduğu adli makamlarca tutuklandı.

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Denizli’de 27 Mart günü Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesinde bir kaza oldu. Ali Marım Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 78 yaşındaki Vehbi Tanrıöven, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti.

Ailenin başlattığı hukuk mücadelesinin ardından vicdansız sürücünün yakalanması güvenlik güçleri harekete geçti. Otomobilin kimliği ve plakası tespit edilemedi.

TESLİM OLDU

Geçen 23 günlük sürenin ardından Y.Ö., adli makamlara giderek teslim oldu. Y.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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