Yamaçtan yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Artvin’in Borçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

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Kaza ilçenin Çaylı köyü Çakmaklar mahallesi mevkiinde bu sabah meydana geldi. Selim Kolçak (64) yönetimindeki kamyonet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun sağ tarafında bulunan yamaçtan 300 metre yuvarlandı.

Kazada, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Ağaçlı (46) ve Muhammet Taş (26) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis Ekibi tarafından Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, araç sürücüsü Selim Kolçak hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.