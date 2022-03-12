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Yanıcı malzemelerin bulunduğu depoda yangın!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, yanıcı inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiyecilerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yayınlanma: 13:49 - 12 Mart 2022 Güncellenme:
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Yanıcı malzemelerin bulunduğu depoda yangın!

Bağcılar Mahallesi Karanfil Sokak’ta, yanıcı inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda, gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye 10 araçla 32 itfaiye personeli sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı depoda hasar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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