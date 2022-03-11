‘Yaşamak istiyorum’ demişti, doğum gününde toprağa verilecek

Bursa'da, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Asya Pınar Üzümcü'yü (24) bıçaklayarak öldüren Oktay Hürmet (23) ve arkadaşı Alican Vergül (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Daha önce de Oktay Hürmetten şiddet gördüğü belirtilen Aysa Pınar Üzümcü, doğum günü olan yarın, Aksaray'da toprağa verilecek.

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Olay, çarşamba günü saat 19.30 sıralarında Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çeşme Sokakta meydana geldi. Oktay Hürmet, kendisinden ayrılmak isteyen Asya Pınar Üzümcü’nün evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Oktay Hürmet, mutfaktan aldığı bıçakla Üzümcü’yü defalarca bıçakladı.

Hürmet, kendisine engel olmak isteyen Üzümcünün babasından boşandığı için yanında kaldığı annesi İfakat Evci’yi de karnından yaraladı. Anne- kız kanlar içinde yere yığılırken, Hürmet ise 38 ABA 203 plakalı otomobile binip kaçtı. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Asya Pınar Üzümcü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan Evci ise ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

SAKARYA’DA YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin Sakarya’ya gittiğini tespit etti. Yolda önlem alan Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobildeki Oktay Hürmete ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak Hürmet yoluna devam etti, ekipler de peşine düştü.

Takip sırasında Pamukova ilçe girişinde otomobiliyle kaza yapan Oktay Hürmet ile yanındaki Alican Vergül yakalandı. Kazada yaralanan Hürmet ve Vergül, Geyve Devlet Hastanesine götürüldü. Şüpheliler, tedavisinin ardından gözaltına alınıp Bursa’ya getirildi.

Oktay Hürmetin emniyetteki ilk ifadesinde, Asya Pınar Üzümcü ile konuşmak için eve gittiğini, kendisine aldığı telefon ve hediyeleri geri vermeyince çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oktay Hürmet ve Alican Vergül, çıkarıldıkları mahkemece ‘kasten adam öldürmek’ ve kasten adam yaralamak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hürmetin çeşitli suçlardan 4, Vergül’ün ise 1 kaydı olduğu öğrenildi.

DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Bursa Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Asya Pınar Üzümcü’nün cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Üzümcü, doğum günü olan 12 Mart günü Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde defnedilecek.

BU arada, daha önce de Oktay Hürmetten defalarca şiddet gördüğü iddia edilen genç kızın, 20 Şubatta sosyal medya hesabından yaptığı, ‘Sadece yaşamak istiyorum’ paylaşımı dikkat çekti. (DHA)

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