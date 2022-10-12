Yol isteyen sürücüye döner bıçağıyla saldıran İranlıya istenen ceza belli oldu

İstanbul Fatih'te yol kenarında hurda arabasını çekmesini isteyen otomobil sürücüsüne döner bıçağıyla saldırdıktan sonra tutuklanan kağıt toplayıcısı için iddianame düzenlendi. İranlı Ferhad Omranıfar hakkında 9 yıl hapis istendi.

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Olay, 9 Ekim Pazar günü saat 17.00 sıralarında Yedikule’de meydana gelmişti. İddiaya göre İranlı kağıt toplayıcı Ferhad Omranıfar, çöp konteynerinden kağıt toplarken hurda arabasını yola park etti. Sokaktan geçen hafif ticari araç sürücüsü Şeyhmus Aykurt, şüpheliden yol isteyince aralarında tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönünce kağıt toplayıcısı, motosikletinde bulunan döner bıçağını alarak araç içerisindeki Aykurt’a saldırarak bileğinden yaraladı. Gürültü üzerine mahalle esnafı, döner bıçaklı saldırganı yakalayarak dövdü.

Bileğinden yaralanan Aykurt ise esnaf tarafından hastaneye götürüldü. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına kaydedildi. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Ferhad Omranıfar, 10 Ekim’de Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilerek tutuklandı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, olayın gerçekleştiği 9 Ekim günü aracı ile seyir halinde olan şikayetçi Şeyhmus Aykurt’un yol kenarında hurda arabası olması nedeniyle yoldan geçememesi üzerine şüpheli Ferhad Omranıfar’a “Yol verir misin?” dediği belirtildi. Şüpheli Omranıfar’ın ise “Buradan TIR geçer” diyerek cevap verdiği ve ardından 60 cm uzunluğundaki döner bıçağıyla Aykurt’u yaraladığı anlatıldı.

Aykurt’un şikayetçi olduğu, şüphelinin de suçunu dolaylı olarak kabul ettiği belirtildi. İddianamede, şikayetçinin sol kolundan basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığı ve bu yaralanmasının yaşamını tehlikeye soktuğu kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Ferhad Omranıfar’ın “Kasten yaralama” suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ve mahkum olması halinde sınır dışı edilmesi de talep edildi. Şüpheli Omranıfar, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak. (DHA)

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