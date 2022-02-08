Yunanistan’ın ölüme terk ettiği 38 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, fiber teknenin makine arızası vermesi nedeniyle sürüklenen 15 kaçak göçmen ile Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itilen 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonu ile kurtarılarak Bodrum Limanı’na getirildi.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu fiber teknenin makine arızası vermesi nedeniyle sürüklendiğini ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarını aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, sürüklenen teknedeki 15 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil güvenlik ekipleri aynı gün içerisinde Bodrum açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itildiği belirlenen 23 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan toplam 38 göçmen, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göç İdaresi Bürosu'na teslim edildi.

İlginizi Çekebilir İzmir açıklarında 21 göçmen kurtarıldı, 15 göçmen yakalandı