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Zabıta aracının çarptığı 16 yaşındaki motosikletli öldü

Ayvacık'ta zabıta aracının çarptığı motosikleti kullanan Murat İhsan Bilgiç, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Zabıta aracının çarptığı 16 yaşındaki motosikletli öldü

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Fatih Mahallesinde bulunan Orman Deposu yakınlarında meydana geldi. Mustafa Tok yönetimindeki resmi plakalı, Küçükkuyu Belediyesine ait zabıta aracı, Murat İhsan Bilgiçin kullandığı motosiklete çarptı.

Kaza ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bilgiç, sağlık görevlilerince ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Murat İhsan Bilgiç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası sürücü Mustafa Tok, ifadesi alınmak üzere Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (DHA)
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