Trendyol, Base’in destekçilerinden oldu

150’den fazla sanatçının 1000’e yakın eseri Trendyol Sanat ile Türkiye’nin dört bir yanındaki sanatseverlerle buluşuyor.

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Trendyol Sanat, sanatçılara eserlerini Türkiye'nin dört bir yanından sanatseverlerle buluşturmak için dijitalde bir alan açarken, sanatseverlerin de zaman ve mekândan bağımsız olarak sanata ulaşabilmelerini sağlıyor. Trendyol Sanat, bugün 150'den fazla sanatçının bine yakın eserini sanatseverlerle buluşturuyor. Sanatseverler, Trendyol Sanat üzerinden genç sanatçıları keşfetme ve onların eserlerini inceleme fırsatı buluyor.

Dijital dönüşüm etki alanını genişletmeye devam ederken, pandemi nedeniyle fiziksel buluşmaların kısıtlandığı, araya mesafelerin girdiği dönemde dijital alana geçiş oranı daha da arttı. Bu dönüşümden etkilenen en önemli alanlardan biri de sanat oldu. Bir süredir özellikle sanat üretimi tarafında karşılaştığımız dijital etki, sanatçılar ve sanatseverleri bir araya getirmek için de önemli bir rol oynadı.

Dijital platformlar, sanatçılara eserlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki sanatseverlerle buluşturmak için alan açarken, sanatseverlerin de istedikleri yerde ve istedikleri zamanda tek tıkla sanata ulaşabilmelerini sağlıyor. Aynı zamanda her yıl güzel sanatlar fakültelerinden mezun olan binlerce öğrenci ve sanat dünyasına yeni adım atan çok sayıda isim bulunuyor. Sanatçılar, farklı sebeplerden ötürü eserlerini sergilemede güçlük yaşayabiliyor, ancak bu “alan bulma” sorununa da dijital platformlar sayesinde çözüm buluyorlar.

Trendyol Sanat, sanatseverlere ulaşmak isteyen genç sanatçılar başta olmak üzere tüm sanatçılar ile Türkiye'nin farklı illerindeki sanatseverler arasında dijital köprü kurdu. Pandemi döneminde sanatçıların sanat üretimine devam etmesine katkıda bulunan Trendyol Sanat, sanata gönül veren sanatseverlerin de yeni sanatçıları keşfedilebilmelerine, eserleri yakından inceleyebilmelerine imkan tanıyor. Trendyol böylece, zaman ve mekan sınırlarını kaldırarak sanatı her an ve herkes için ‘ulaşılabilir' kılıyor.

Trendyol, Kolekta ve Base kurucularının yeni oluşumu artoloji işbirliğinde başlattığı Trendyol Sanat'ı, Globart, İyilik için Sanat Derneği ile yaptığı yeni işbirlikleri ile büyütmeye, yeni sanatçılar ve galerilere platformunda alan açmaya devam ediyor. Ayrıca Atölye Etiler de Trendyol Sanat platformunda yer alıyor ve ürünlerini sanatseverlerle buluşturuyor.

Trendyol Sanat ile 150'den fazla sanatçının bine yakın eserlerine Trendyol mobil uygulamasından ve https://www.trendyol.com/sanat-tek-tikla-yaninda/butikdetay/611663/ev–mobilya adresinden ulaşılabiliyor. Trendyol Sanat, sanatçıların resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik alanlarında eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Çağdaş Türk Sanatçılarının Eserleri Trendyol Sanat'ta

Trendyol Sanat, her ay iş birliği yaptığı farklı bir sanatçının eserini limitli veya açık edisyon olmak üzere kısa süreliğine satışa sunuyor. Trendyol Sanat, Çağdaş Graffiti Sanatçısı Leo Lunatic, Türk Çağdaş Sanatçı Ardan Özmenoğlu'nun ardından şimdi de Çağdaş Türk Resim Sanatçısı İsmail Acar'ın “Kaftan” adlı eserini sanatseverlerle buluşturuyor. Trendyol Sanat, sanatçılara Türkiye'nin dört bir yanına eserlerini ulaştırma imkânı sunarken, sanata gönül veren sanatseverlerin de yeni sanatçıları keşfedebilmelerine ve eserleri yakından inceleyebilmelerine fırsat tanıyor.

Ardan Özmenoğlu'nun ‘Mimoza' adlı limitli edisyon heykelleri 3 saatte tükendi

Popüler kültüre ait ifade ve imgeleri kendi tarzıyla yorumlayan sanatçı Ardan Özmenoğlu'nun sadece 50 adet ürettiği ‘Mimoza' isimli eser, Trendyol Sanat üzerinden satışa çıkarılması ile 3 saat içinde tükendi. Trendyol Sanat’la sanatın ve sanat eserlerinin daha ulaşılabilir kılındığını ve bu yüzden iş birliğinde yer almaktan mutlu olduğunu dile getiren Ardan Özmenoğlu'nun, 10,5 x 9 x 9 cm boyutlarındaki eseri sanatçı imzalı olarak sanatseverlere teslim edildi.



Leo Lunatic'in ‘Kızgın Panda'sı Trendyol Sanat ile evlere taşındı

The Guardian Gazetesi'nin en iyi 15 sokak sanatçısı sıralamasında yer alan Leo Lunatic, “Dünyanın en sessiz ve uysal hayvanı olan pandanın, doğanın yok oluşuna kızgınlığını resmediyorum” olarak tanımladığı kızgın pandasını sadece Trendyol'a özel olarak üretti. Sanatseverler, Kızgın Panda'nın Leo Lunatic imzalı açık edisyonlarına sadece 8- 9 Ocak tarihleri arasında Trendyol'dan ulaşabildi. Lunatic'in “Kızgın Pandası” 50×50 boyutlarında fine art baskı ile sertifikalı olarak sanatseverlere gönderildi.

Ressam İsmail Acar imzalı 300 adet limitli edisyon ‘Kaftan' adlı eser, Trendyol'da satışta

Trendyol Sanat, belirli dönemlerde yaptığı iş birlikleri ile farklı bir sanatçının eserini limitli veya açık edisyon olmak üzere kısa süreliğine satışa sunuyor. Bu kapsamda Trendyol Sanat ve İyilik için Sanat Derneği iş birliğiyle Çağdaş Türk Resim Sanatçısı İsmail Acar, serigrafi tekniğiyle “Kaftan” adlı eseri 300 adet limitli olarak Trendyol için üretti.

Gerçekçi resimleri, kâğıt oyma ve heykel çalışmaları ile Türk realizm akımının öncülerinden biri olan ressam İsmail Acar tarafından üretilen 100×70 cm boyutlarındaki ‘Kaftan' isimli eser, sanatseverlere sanatçı imzalı ve sertifikalı olarak teslim ediliyor. İsmail Acar’ın Kaftan adlı eserine buradan ulaşabilirsiniz.

Trendyol 28 Eylül – 2 Ekim tarihlerinde Akaretler Sıraevler'de gerçekleşecek BASE'in destekçilerinden oldu

Trendyol, bu yıl T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Bilgili Sanat işbirliği ve Akaretler Sıraevler ev sahipliğinde altıncısı gerçekleşecek olan BASE'in destekçilerinden oldu. Güzel sanatların tüm disiplinlerinden yeni mezun sanatçı adaylarını sanatseverlerle ilk kez aynı çatı altında buluşturan, “Tüm Türkiye’nin ortak mezuniyet sergisi” BASE, ilk 5 senede Türkiye’nin 4 bir yanından gelen başvurular arasından jürinin seçtiği yaklaşık 525 genç sanatçı adayını ve eserlerini sanatseverlerle buluşturmayı başardı.

Trendyol da 28 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan, 16 şehirde 27 üniversiteden yeni mezun 73 sanatçı adayının 83 eserinin yer alacağı BASE'in destekçilerinden biri oluyor.