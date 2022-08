WORLDFOOD ISTANBUL, 30. YILINDA 70 ÜLKEDEN 400’DEN FAZLA SATIN ALMACIYI AĞIRLAYACAK

Türkiye’de gıda sektörünün tüm paydaşlarının uluslararası platformu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı – WorldFood Istanbul, 800’e yakın katılımcıya yeni iş birliği fırsatları sunmaya hazırlanıyor. TÜYAP’ta 1-4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek fuar, 1 milyar Euro’yu aşan iş hacmi oluşturma hedefiyle, gıda sektörünü gelişim ivmesine katkı sağlayacak. Zengin ve eğilimleri etkileyen etkinlik içeriği ile fuar, bölgesel ve küresel vizyon sunma özelliğini güçlendirerek sürdürecek.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen, oluşturduğu 650 milyon Euro'luk iş hacmiyle, Türkiye'nin iş ve dış pazarda gıda sektörüne hatırı sayılır bir katkı sunan WorldFood Istanbul, bu yıl, iş hacmi hedefini bir önceki yıla oranlar yüzde 40'ın üzerinde artırmış durumda.

Fuara hazırlık sürecinde yapılan görüşmede, 1 Ağustos itibariyle 10 salonu doldurduklarını, 25 ülkeden 800'e yakın katılımcıyı ağırlamaya hazırlandıklarını belirten Fuar Direktörü Semi Benbanaste, “Geçtiğimiz yıl, metrekare bazında tarihi bir ilgi gören fuarımıza talep, 30'uncu yılında ciddi anlamda arttı. Fuara az bir zaman kalmasına rağmen talepler yoğun bir biçimde devam ediyor. Mevcut ivme ile katılımcı sayısının 800'ün üzerine çıkmasını bekliyoruz. Katılımcılarımızı, satın alma profesyonelleriyle buluşturarak, yeni iş anlaşmalarına fırsat sunacağız. Böylece fuarımızın yaratacağı iş hacminin, 1 milyar Euro'yu aşmasını bekliyoruz.” dedi.

Pandeminin ilk aylarında alının tedbirler doğrultusunda neredeyse tüm sektörlerde yaşanan belirsizliğin fuarcılık sektörü içinde gündeme geldiğini hatırlatan Benbanaste, sözlerine şöyle devam etti: “Hacmi ne ya da düzenlendiği bölge neresi olursa olsun, sürdürülebilir bir küresel ekonomi için fuarlar vazgeçilmezdir. 2018 yılında fuarcılık sektörünün küresel hacmi 325 milyar dolar olarak kayda geçerken, 3.2 milyon kişiye direkt istihdam sağlıyordu. Önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek güncel çalışmalarla, 2022 yılında bu rakamların hangi seviyelere geldiğini net bir biçimde göreceğiz. Ancak, 12 ülkede faaliyet gösteren Hyve Group'un Türkiye'de 5 taşıyıcı sektörde ev sahipliği yaptığı fuarların gördüğü ilgi sonucunda, fuarların, Türkiye ekonomisinin ihracat, istihdam, yatırım ve cari temelli büyüme sürecine girerek, ekonomide başlayan dönüşüme hatırı sayılır bir katkısı söz konusu.”

WORLDFOOD ISTANBUL, KÜRESEL BİR İŞ BİRLİĞİ PLATFORMU KONUMUNDA

Bu yıl 30'uncu yaşını kutlayacak WorldFood Istanbul'a katılacak satın alma profesyonelleri, ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA), Balkan ile Bağımsız Devlet Topluluğu Ülkeleri, Güney ve Kuzey Amerika Ülkeleri ile Güneydoğu Asya gibi önemli bölgelerden İstanbul'a gelecek.

Satın alma profesyonelleri arasında Katar'ın lider hızlı tüketim ürünleri dağıtımcısı Najmah Firdous Trading Company, Orta Doğu'nun güçlü uluslararası zincirlerinden Five Group Trading, Panama'nın ve dolayısıyla Güney Amerika'nın önemli perakendecilerinden ve 87 Duty Free mağazaya sahip Top Brands Internacional, küresel ekonominin atardamarlarından Birleşik Arap Emirlikleri'nde 98 outlet mağazasında faaliyet gösteren ve en hızlı büyüyen perakende zincirlerinden Nesto Group ile Surinam'ın en büyük dağıtımcı ve toptancısı N.V. Dam ve Umman'da 120'den fazla toptancı dükkanı ve 1,500'den fazla hiper ve süpermarkete dağıtım yapan MESCO, Türkiye'de ticaretin başkenti İstanbul'da olacak.

70 ülkeden gelecek 400'ün üzerinde satın alma profesyonelleriyle yapılacak toplantılarla katılımcılar hem mevcut pazarlardaki iş hacimlerini güçlendirecek hem de yeni pazarlara erişerek üretim, istihdam, büyüme ve ciro hedeflerini artırabilecek. Aralarında Bifa, Tariş, Saray, Ekici, Sütaş, Çaykur, Kent, İkbal, Orkide, Burcu Gıda ve Bolçi gibi sektöründe öncü birçok önemli marka fuarda yerini alacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİM

Fuarın öncelikli hedefi olan ticarete yapacağı katkıların yanı sıra etkinlik anlamında da sektör eğilimlerini etkileme gücüne sahip olduğunu belirten Benbanaste, “Fuar süresince gerçekleştireceğimiz oturumlarla; sektörün yarınına dair hedefleri, Türkiye'nin gıda ve gıda teknolojileri sektörünün yarınına dair yapması gerekenler ile hem bölgesel hem de küresel eğilimleri, uzman isimler tarafından paylaşılacak. Bu özellikleriyle fuarımız, bölgesel ve uluslararası bir vizyon platformu özelliğini güçlendirmeye devam edecek. Küresel ısınmanın tetiklediği, alıştığımız her şeyin radikal bir biçimde değiştiği, su ve gıda kıtlığı gibi kavramların hayatımızda daha çok duyduğumuz bugünlerde, yarınlarımız için nasıl sorumluluk alacağımız, gıda ürünlerimizin güvenliğini nasıl sağlayacağımız da WorldFood Istanbul için hayati derecede önemli konu başlıkları arasında; bu alandaki her türlü girişim de kritik öneme sahip. Bu farkındalıkla bu yıl da Food Tech Garage alanımızda, yerli girişimlerimizi destekleyerek dünya ile buluşturacağız.” dedi.

4 gün sürecek WorldFood Istanbul, Food Arena Etkinlik Programı kapsamında 7 farklı başlıkta düzenleyeceği etkinlikleriyle, katılımcı ve ziyaretçilerine sürdürülebilirlik ve sorumluluk odaklı bir fuar tecrübesi yaşatacak; dünyanın kronik sorunlarından gıda israfını önleyebilmek için sorumlu tüketimi daha güçlü bir biçimde gündemine alacak.

Fuar boyunca gerçekleştirilecek; Sürdürülebilir Ekonomi, Gıda Atıklarıyla Mücadele, Çevrimiçi ve Çevrimdışı Pazaryeri Eğilimleri, Sorumlu Gıda Hareketi, Güvenilir Gıda ve Tarımda Kadınların Güçlendirilmesi başlıklarını merkez alan 10 panelde, Türkiye'nin ve dünyanın yakından takip ettiği sektör profesyonelleri, faydalı ve iyi örnekleri anlatacak.

YENİLİKÇİ GIDA TEKNOLOJİLERİ DÜNYAYA AÇILIYOR

Klasikleşen “Food Master Class-Özel Fuar Turları” kapsamında gastronomi destinasyonlarının başrolündeki şefler; sağlıklı, güvenilir ve atıkla mücadele eden ürünleri 10 salon ve 800'e yakın katılımcı firma arasında yapılan seçkiyle belirleyip, sektörün karar verici ve satın alma profesyonellerinin yer aldığı bir grupla gezecek. Böylece katılımcılar, yeni ürün tanıtımları ve tematik sohbetler ile üst düzey bilgi ve network kazanımı elde edecek. Bu etkinlik Gastronomi Turizm Derneği iş birliğinde düzenlenecek.

WorldFood Istanbul, her yıl sektör girişimcilerine sağladığı fayda kapsamında bu yıl pozitif bir ayrımcılık gerçekleştiriyor. Avrupa Birliği ve European Institute of Innovation and Technology (EIT Food) tarafından desteklenen; Impact Hub Istanbul, Foodback.co ve Topraktan.co iş birliği ile hayata geçecek “Empowering Women in Agrifood – EWA” programının 2020-2021-2022 kadın girişimcileri, fuarla eş zamanlı olarak Food Tech Garage alanında ağırlanacak. Girişimciler; sağlıklı, organik ve vegan ürünlerini, bioteknoloji, inovatif tarım uygulamalarını, sektöre özel teknolojik çözümlerini içeren yenilikçi projelerini ve gıda ve tarım sektörlerini dönüştüren hizmet ve hikâyelerini dünya ile buluşturacak.

ATIKSIZ MUTFAK MÜMKÜN MÜ?

Tüm dünyada gıda sektörünün çözüm bekleyen en önemli sorunu, gıda israfına dikkat çekmeyi hedefleyen bir diğer etkinlik ise Aşçılar Derneği iş birliği ve Öztiryakiler Mutfak sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Atıksız Mutfak Atölyeleri kapsamında öncelikle yıldız şefler, fuar katılımcısı firmaları gezecek. Şefler böylece hazırlayacakları tarifler için gerekli tüm ürünleri fuar alanından temin edecek. Ardından yenilikçi ürünler ve yeni tekniklerle Türk mutfağının marka lezzetlerini yeniden yaratırken, sağlıklı ve güvenilir ürünlere yönelik bilgi vererek, sıfır atık mutfak tüyolarını paylaşacak.

Öztiryakiler Mutfak sponsorluğunda bir başka etkinlik ise Show Mutfağı Şef Atölyeleri olacak. İş birlikçi kurumlar ve katılımcı firmaların, şeflerin yeni ürünlerle oluşturacakları özel tarifler ve yaratacakları birbirinden değişik lezzetler bu etkinlikte yer alacak. Şefler, bu lezzetleri oluştururken gerekli olan püf noktaları ile özellikle sağlıklı ve güvenilir ürünlerin ayırt edilmesinde uygulamalı bilgileri aktaracak.

Son olarak, bu yıl iki kategoride ödül törenleri de gerçekleştirilecek. WorldFood Istanbul, 30 yıllık serüveninde uzun soluklu katılımları ve yıllar içindeki katkılarıyla yanında olan, sektöre ilham ve güç veren fuar katılımcısı firmalarına, Katılımcı Sadakat Ödülleri ile teşekkürlerini sunacak.

