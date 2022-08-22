Fiyatlar cep yaktı otomobil satışları sert fren yaptı

Yüksek kur ve araç teminindeki sorunlar tüketiciyi vuruyor. Otomotiv pazarı daralmaya devam ediyor. Yılın ilk 7 ayında otomobil satışları 2021’in aynı dönemine göre yüzde 7.9 azalarak 319 bin 313 adede geriledi.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Hızla artan döviz kurları ve ekonomik belirsizlikler otomotiv sektörünü olumsuz etkiliyor. Bununla birlikte küresel tedarik zincirinde çip sorunu nedeniyle yaşanan aksamalar da, pazarın daralmasına neden oluyor. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ocak-temmuz verilerine göre, iç pazarda satışlarda ciddi bir gerileme yaşandı. Pandeminin etkilerinin yoğun hissedildiği 2021'in ilk 7 ayına karşılık bu yılın ilk 7 ayında otomobil satışları yüzde 7.9 azalarak 319 bin 313 adete geriledi. Aynı dönemde toplam otomotiv pazarı yüzde 6.7 gerileyerek 430 bin 929 oldu.

ÜRETİMDE GERİLEME

2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde toplam üretim yüzde 5 artarken, otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 742 bin 969 adet, otomobil üretimi ise 434 bin 190 adet düzeyinde gerçekleşti. Traktör üretimi ile birlikte sektördeki toplam üretim 770 bin 279 adet seviyesinde oldu.

Ticari araç grubunda, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde üretim yüzde 21, ağır ticari araç grubunda yüzde 25 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 20 oranında arttı. 2021 yılı Ocak-Temmuz dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 3, hafif ticari araç pazarı yüzde 5 azalırken, ağır ticari araç pazarı yüzde 8 arttı.

İhracat ilk 7 ayda yüzde 8 azaldı

OSD verilerine göre, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde 298 bin 333 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 71'ini oluşturan 526 bin 601 adet taşıt ihraç edildi. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalırken, ticari araç ihracatı ise yüzde 21 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2021 yılına göre yüzde 10 artarak 10 bin 113 adet olarak gerçekleşti.