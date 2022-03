’14 Mart Tıp Bayramı, maalesef bayram olmaktan çıktı’

Mustafa SARIİPEK

14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili bir açıklama yayınlayan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, bayramın gülmek, eğlenmek ve sevinmek içerdiğini belirterek, “Ne yazık ki Tıp Bayramı için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Son yıllarda olduğu gibi, 2022 yılının Tıp Bayramını da hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız sorunlar yumağı içerisinde giriyor” dedi.

BAYRAM DEMEK, BİRLİK BERABERLİK DEMEK

​Bayramın anlam itibariyle gülmek, eğlenmek, sevinmek, küslüklerin, kırgınlıkların ortadan kalktığı, birlik beraberlik anlamına geldiğini belirten Doğruyol şöyle konuştu:

“Her yıl kutladığımız 14 Mart Tıp Bayramı, maalesef bayram olmaktan çıktı. Son yıllarda 14 Mart, acaba hükümet yetkililerinden hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza müjdeli bir haber gelir mi diye beklentilerin oluştuğu bir tarih haline geldi.

​İnsana, insan sağlığına hizmet eden hekimlik, dünyanın en eski ve en kutsal mesleğidir. Bizim Türk hekimlerimiz de, ülkemizin en değerli beyinlerindendir. ​Hekimlerimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz' övgüsüne mazhar olmuşlardır. ​

Türk Hekimleri 100 yıldan fazla süredir her türlü olumsuz koşulda bile rüştünü ispat etmiş, en son salgın dönemi de dahil, her zaman insanüstü fedakarlıklarla sınır tanımadan çalışmış, tıbbın her alanında, tüm dünyanın saygısını kazanmışlardır.”

GENÇ HEKİMLERİMİZİN GELECEĞE DÖNÜK ENDİŞELERİ GİDERİLMELİ

Özellikle genç hekimlerin geleceğe dönük endişelerinin azaltacak tedbirlerin alınması, itibarsızlaştırılan hekimlik mesleğinin hak ettiği itibarının iadesine gerek olduğunu da söyleyen Doğruyol,

“Meslek onurunun gerektirdiği koşulların sağlanmasına, sağlıkta şiddete karşı gerekli önlemlerin alınmasına, hekimlik mesleğinin acilen hak ettiği değere kavuşturulmasına ihtiyaç vardır. ​Bizim hekimlerimiz; geçmişten bu güne vatanları ve milletleri için her zaman kanlarını ve canlarını feda etmişlerdir.

​1915'te tamamı şehit olduğu için 1921 yılında mezun veremeyen Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin kahraman birinci sınıf öğrencilerini, Çanakkale Savaşlarında son kalan ağrı kesici morfini kendi ağır yaralı oğluna değil, yaşama ihtimali olan diğer askerlere yaptıran Dr. Nusret'i unutmak mümkün mü?

14 Mart 1919'da İstanbul işgal altındayken fakülte binasına Türk Bayrağı asarak dalgalandıran, işgal güçlerine direnen, hürriyet ve diriliş ateşini yakan Tıp Fakültesi öğrencilerini, tıp eğitimini yarıda bırakarak Kurtuluş Savaşı'na katılan, sonrasında da Sivas Kongresi'nde tıbbiyelileri temsilen bulunarak bu kongrede Mustafa Kemal Atatürk'e dönüp ‘Türk Milletinin başka bir ülkenin mandasına girmesinin kesinlikle kabul edilemeyeceğini’ söyleyen, işgale karşı başkaldıran tıp öğrencilerinin sembolü Dr. Hikmet Boran'ı, unutmak mümkün müdür?” dedi.

​YURT DIŞINA GİDEN HEKİMLER YÜREĞİMİZİ SIZLATIYOR

Bu gün gelinen noktada yurt dışına çalışmak için giden binlerce hekimi gördükçe yüreklerinin sızladığını söyleyen Doğruyol,

“Değil binlerce hekimimiz, bir hekimimizin bile yurt dışına gitmesini istemiyoruz. Pırıl pırıl genç hekimlerimizi yurt dışına gitmeye sürükleyen sebeplerin çözümleri bir an önce uygulamaya konulmalıdır.

Devletini ve milletini seven vatandaşlarımızın bir tanesinin bile, ülkemizin en zeki beyinlerinin yurt dışına gidişini hazmetmesi mümkün değildir. ​

Yaklaşık iki yıldır devam eden salgında aileleri ve kendilerinin hayatını hiçe sayarak görev yaparken şehit olan onlarca isimsiz kahraman hekim ve sağlık çalışanı arkadaşlarımızı, zor koşullarda mesleklerini icra ederken görevleri başında şehit edilen hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı rahmetle minnetle saygıyla anıyoruz.

​Önümüzdeki süreçte tıp bayramlarının bayram havasında kutlanması dileğiyle, tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın tıp bayramını kutlarız” diye konuştu.