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Bakan Koca’dan Bakan Kurum’un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Yayınlanma: 09:39 - 10 Şubat 2022 Güncellenme:
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Bakan Koca’dan Bakan Kurum’un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, çok kıymetli arkadaşım Murat Kurum’a bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Şu an sağlık durumu iyi. Omicron varyantıyla daha kolay yayılan bu hastalığı kısa sürede ve hafif geçireceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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