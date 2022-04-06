Bakan Koca: Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 1 yılda 18 bin kadına meme kanseri tanısı koyulduğunu belirterek, "Meme kanseri, bakanlığımızca yürütülen tarama programları ile erken teşhis edilebilmektedir. Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın" dedi.

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Sağlık Bakanı Koca, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “En yaygın kanserlerden biri meme kanseridir. Ülkemizde 1 yıl içinde 18 bin kadına meme kanseri tanısı konmaktadır. Meme kanseri, bakanlığımızca yürütülen tarama programları ile erken teşhis edilebilmektedir. Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın” dedi. (DHA)



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