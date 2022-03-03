Corona virüsü hastalarında kalp kasılma fonksiyonları düşük çıktı

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Covid-19'un uzun vadeli etkileri" konulu bir araştırma yapıldı. Testi pozitif çıkan ve ayakta tedavi edilen 105 hasta ile sağlıklı 105 kişinin kalp atış hareketleri izlendi. Corona virüsüne yakalananlarda kalp yetmezliğine yol açan kalp kasılma fonksiyonu düşüklüğü belirlendi.

Sozcu.com.tr

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Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Osman Bektaş ve Dr. Fatih Akkaya tarafından “Sağ ventrikül üzerinde hafif şiddette Covid-19’un uzun vadeli etkileri” başlıklı çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmada üç ay boyunca Covid-19 testi pozitif çıkan ve ayakta tedavi edilen 105 hasta ve sağlıklı 105 kişinin kalp atış hareketleri izlendi. Kişilerin ventrikül fonksiyonları konvansiyonel iki boyutlu ekokardiyografi ve 2D ileri ekokardiyografik sistemi ile görüntülendi. Corona virüsüne yakalananlarda kalp yetmezliğine yol açan kalp kasılma fonksiyonu düşüklüğü belirlendi.

KALBİN SAĞ TARAFI ETKİLENİYOR

Çalışmayla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Osman Bektaş, coronayı hafif geçirenlerde de etkilenme olduğunu belirterek, şunları söyledi:

– Covid-19 pandemisinden itibaren oldukça uzun süre geçti. Bizim de Covid hastaları üzerindeki tecrübemiz arttı. Bu çalışmada Covid polikliniğine gelen ve yatış gerektirmeyen hastalar üzerinde çalıştık. Özellikle testleri pozitif olan hastalar üzerinde kalp ultrasonu ile değerlendirme yaptık. Çalışmada özellikle ayakta Covid-19 geçiren hastalarda yani yatış gerektirmeyen hastalarda bile etkilenmelerin olduğunu tespit ettik. Yaptığımız çalışmalarda özellikle kalbin sağ tarafının etkilendiğini belirledik.

KALP ENZİMLERİ YÜKSEK SEYREDİYOR

– Corona virüsü hastalarının bazılarında kalp enzimleri yüksek seyrediyor. Kalp kasılma kusuru olmayan ancak Covid geçirdikten sonra kalp yetersizliği olan birçok hasta gördük. Temelde salgını ayakta bile geçirse kardiyak etkilerinin olduğu görülüyor.

– Burada yatış gerektiren hastalarda kalp kası etkilenmesi ve iltihaplanması Covid hastalarında zaten oluyordu ama ayakta hastalığı geçirenlerde etkilenme oluyor mu, diye baktık. Bu özel görüntülemede strain dediğimiz kasılma kusuru olup olmadığını değerlendirdik. Bu çalışmada klinik verilerin, corona virüsü hastalarında özellikle kalp enzimlerinde yükselmeyle beraber seyrettiği görülüyor. Özetle bir etkilenme olduğunu söyleyebiliriz. (DHA)



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