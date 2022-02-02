D vitamini seviyeniz hep düşük?

Mevcut verilere göre ülkemizde D vitamini eksikliği çok yaygın… Eğer sizin de böyle bir probleminiz varsa işte Biyokimya ve Anti-Aging Uzmanı Dr. Ayşegül Çoruhlu’nun nedenini öğrenmenize yardımcı olacak soruları…

Nazan DOĞANER HALICI

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Yeterli miktarda alınan D vitamini sadece kemikler değil genel vücut sağlığı için de çok önemli. Son yıllarda D vitamini eksikliğinin bazı kanser türleri, kalp ve damar ve otoimmün hastalıkların da dahil olduğu birçok kronik hastalıkla bağlantılı olduğu gözlemlenmiştir. Ülkemiz, D vitamini alımı açısından avantajlı bir ülke olarak görünse de araştırmalar bunun tam tersini ortaya koymaktadır. Yani Türkiye'de 10 kişiden 9'unda D vitamini eksikliği görülmektedir. Bu problemin birçok nedeni olabileceğine dikkat çeken Biyokimya ve Anti-Aging Uzmanı Dr. Ayşegül Çoruhlu, D vitamini seviyesi hep düşük olanlar için bir test hazırladı…

Öncelikle vücuttaki D vitamini miktarının >30 ng/ml olması koruyuculuğun en alt değeri olarak veriliyor. Vitamin D'nin bu değer ve üzerinde olmasını sağlamalıyız. Ancak D vitamininiz neden hep az, önce ona odaklanalım. Bunun için kendinize şu soruları sorun:

KENDİNİZİ TEST EDİN

1 – Vitamin D için UVB dalga boyu güneş ışığı gerekli. Bu ancak saat 11.00-15.00 arasında mümkün. Özellikle yaz aylarında bu saatlerde güneş ile 10 ila 20 dakika temasınız var mı?

2 – Vücudun yüzde 30'luk kısmının bu sürede teması lazım. Kollar-bacaklar bu oranı tamamlar. Bu kadar kısmınızı yaz aylarında her gün güneşe 10-20 dakika tutabiliyor musunuz?

3 – Burada marifet sürekli güneş altında olmak, tüm yaz yatıp kararmak değildir. Cilt koyulaştıkça daha zor Vitamin D oluşur. Yani marifet az süre ama her gün güneşlenmektir. Bütün yaz cilt renginizi koyulaştırmayı Vitamin D almak şeklinde mi algılıyorsunuz?

4 – Vitamin D için cildin lipid yani yağ yapısı önemlidir. Vitamin D cilt hücrelerindeki bir tür kolesterolden yapılır. Bu hücrelerdeki kolesterol azlığı ciltten Vitamin D oluşumunu azaltır. D vitamini eksikliğinizin nedeni kolesterol düşürücü ilaçlar olabilir mi?

5 – Vitamin D ve kolesterol bağlantısıyla, vegan iseniz hayvansal gıda yemeseniz de gerekli takviyeleri almıyor olabilir misiniz?

6 – Vitamin D kolesterol bağlantısıyla, yağsız diyetlerde ısrar ediyor olabilir misiniz?

7 – Vitamin D kolesterol kadar diğer iyi yağlar ile de bağlantılıdır. Bu yağları besinlerden almak için, yağ emiliminde rol alan organlarınızda sorun var mı? Safra keseniz duruyor mu, taş çamur var mı? Pankreasınız yağ sindirimi için yeterince enzim salgılayabiliyor mu? Diyabet sebebiyle pankreas yorgunluğunuz var mı? Dışkınızın yağlı ve açık renkli olduğu oluyor mu? Bağırsaklarınızda ülseratif kolit, İBS veya sızdıran bağırsak gibi hastalık tanılarınız var mı?

8 – Omega yağlarının cilt hücrelerindeki miktarı Vitamin D için çok önemlidir. Omega-3 az ise ışık tutulamaz. Eskimolar kutup bölgesinde Omega-3 içeren bol balık yedikleri için Vitamin D'siz kalmazlar. Ne kadar Omega-3 içeren balık, keten tohumu gibi besinler tüketiyorsunuz?

9 – Vitamin D için cildin iyi yağları ne durumda? Yine ciltteki doğal yağınızı fazla yıkama, cilde pH'ı uygun olmayan kurutucu sabunlar, yıkama jelleri vs. ile kurutuyor olabilir misiniz?

10 – Cilt yaşınız mühim. Yaş ilerledikçe cildin Vitamin D yapabilmesi azalıyor. Cildin rengi mühim. Koyulaştıkça ışığı geçirmez oluyor. Koyu tenli iseniz daha uzun süreli güneşlenmeniz gerektiğini biliyor musunuz?

11 – Dünyada hangi lokasyonda yaşıyorsunuz? Ekvatordan ne kadar uzaklaşırsanız Vitamin D ihtiyacınızın o kadar arttığını biliyor musunuz?

12 – Vitamin D yapımı sadece cilt ile değil, karaciğer ve böbreğin de işin içine girdiği bir süreçtir. Karaciğer ve böbrek rahatsızlığınız var mı?

13 – Vitamin D için bir diğer olmazsa olmaz sülfürdür. Sülfürlü besinler tüketiyor musunuz? (Sarımsak, soğan, brokoli, yumurta, karnabahar, sülfür-sistein içeren takviyeler)

– Kış aylarında ne yazık ki D vitamini kaynağı güneşlenmemiz zor… D vitamini takviyesi alıyor musunuz?