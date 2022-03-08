Doktorlardan ‘varsın gidiyorlarsa gitsinler’ diyen Erdoğan’a sert yanıt

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın kadın muhtarlarla buluştuğu programda yaptığı konuşmada hekimlere yönelik “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” sözlerine TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut tepki gösterdi. Bulut, “Kenan Evren de hekimlerle ilgili benzer söylemler kullanırdı. Cumhurbaşkanının konuşmasında gitmekte olan birisinin acısını gördük” dedi.

Latif SANSÜR

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Külliye’de kadın muhtarlarla bir araya geldi. Erdoğan, burada muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada yurt dışına giden hekimleri eleştirerek “Varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam eder buralarda yola devam ederiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın ifadelerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve çok sayıda tabip odası, “Biz, topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak buradaydık, buradayız, burada kalacağız!” sözlerini paylaşarak tepki gösterdi. SÖZCÜ'ye konuşan TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, “Cumhurbaşkanının konuşmasında gitmekte olan birisinin acısını gördük” dedi.

“KENAN EVREN DE BENZER SÖYLEMLER KULLANIRDI”

Onurlu bir meslek yaptıklarını belirten Bulut, Kenan Evren’den örnek vererek “Biz bu söylemlere Kenan Evren döneminden beri alışığız. Kenan Evren de hekimlerle ilgili benzer söylemler kullanırdı. Evren’i taklit eden bir konuşma oldu. 12 Eylül ikliminde yetişen bir siyasetçi olarak kendisine yakışanı yapmıştır. Kenan Evren bu gün hatırlanmıyor ama bizim mesleğimizin onuru ve kalitesi ortadadır. Yarında bu meslek ayakta kalacaktır. İstanköylü Hipokrat'tan, Bergamalı Galen'den bu yana bu meslek vardır. Recep Tayyip Erdoğan da gidecektir, ama hekimlik mesleği kalacaktır” dedi.

“MALA GELİNCE KAPİTALİST, HEKİME GELİNCE OTOKRATİK SİSTEM”

Erdoğan'ın söylediklerinin gerçeklerle uyuşmadığını belirten Bulut, şu ifadeleri kullandı:

* “Hekimleri devletin yetiştirdiğini Kenan Evren de söylerdi. Devlet, dışarıdan sıradan insanları alıp yetiştirmiyor. Bu çocuklar Türkiye'nin en zeki çocukları, sınavları başarıyla geçerek tıbbı kazanıyorlar. Ailelerinin desteği ve emeği ile hem pahalı, hem de uzun bir eğitimi tamamlayarak hekim oluyorlar.

* Onların aileleri ne çektiklerini iyi bilir. Devlet sosyal hukuk devleti, tabi ki olanakları sağlar. Ama zeki insanlar o eğitimi alırlar. Devlet 6 yıl boyunca öğrenciyi okutup, masrafını üstlendikten sonra benim için 6 yılı şu paraya mecburi hizmet yapacaksın diyebilir. Ama maalesef bunun karşılığı Türkiye'de yoktur. Mala gelince kapitalist olan sistem hekimlere geldiğinde otokratik olabilmektedir.”

KARAMOLLAOĞLU: SÖYLENMEMESİ GEREKEN CÜMLELER SARF ETMİŞ HEKİMLERİMİZ İÇİN

Erdoğan’ın ifadelerine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

*Cumhurbaşkanı Erdoğan, söylenmemesi gereken cümleler sarf etmiş hekimlerimiz için. Hekim maaşlarını çok buluyor. Aslında; bugünkü şartlarda bir hekimin bir aylık maaşıyla, orta sınıf bir aracın yakıt deposunun en fazla altı kez dolacağını bilmiyor numarası yapmaya çalışıyorlar!

“ADETA HEKİMLERE YÖNELİK İTİBAR SUİKASTİ YAPIYORLAR”

*Bütçeden sonra Meclis'te görüşüleceği sözü verdikleri sağlık emekçilerinin maaş, ek ödeme ve emekli maaşlarında artış yapılmasını kapsayan düzenlemeyi Meclis'e getirmeyeceklerini ikrar etmek yerine; hekimlere yönelik itibar suikasti yapıyorlar adeta!

*Ayrıca madem yurt dışına gidenlerin dönmesini sağlayacak imkanlar verilecekse; şu anda yurtta bulunanlardan bu imkanlar neden saklanıyor? Hatta bu imkanlar var idiyse; neden daha öncekilerin yurt dışına gitmesine neden olundu ve seyirci kalındı?

*Ayrıca madem yurt dışına gidenlerin dönmesini sağlayacak imkanlar verilecekse; şu anda yurtta bulunanlardan bu imkanlar neden saklanıyor?Hatta bu imkanlar var idiyse; neden daha öncekilerin yurt dışına gitmesine neden olundu ve seyirci kalındı?

“BİR HEKİM KOLAY YETİŞMİYOR!”

*Hiç kimse kusura bakmasın! Güven vermek yerine tehdit eden devlet, vatandaşına nasıl nitelikli sağlık hizmeti sunacak?Erdoğan ve hükümeti ise ister anlasın ister anlamasın; bir hekim kolay yetişmiyor!

“HEKİMLERİMİZ VE DİĞER BÜTÜN SAĞLIK EMEKÇİLERİNE AHDE VEFA GÖSTERİLMELİDİR”

*Hekimlerimiz ve diğer bütün sağlık emekçilerine ahde vefa gösterilmelidir. Gösterdikleri emek ve aldıkları ücret arasındaki mağduriyet oluşturan fark giderilmelidir. Sağlığımızı koruyanları korumak yerine korkutmaya tevessül eden tavırlara da kesinlikle son verilmelidir!”