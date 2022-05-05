DSÖ: Covid-19 kaynaklı ölümler resmi rakamın üç katı

Dünya Sağlık Örgütü, iki yıldan uzun süredir dünyayı esir alan Covid-19 pandemisinin yol açtığı ölüm sayısının resmi olarak açıklanandan neredeyse üç kat fazla olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada Covid-19 pandemisiyle bağlantılı ölümlerin açıklanandan yaklaşık üç kat fazla olduğunu duyurdu. Dünyada Covid kaynaklı ölümlerin en kapsamlı şekilde incelendiği DSÖ'nün son raporunda, 2020 başından geçen yıl sonuna kadar geçen iki yılda dünya çapında açıklanan resmi ölüm oranının 5,4 milyon civarında olduğu, ancak asıl rakamın 15 milyona yaklaştığı ifade edildi.

BİRÇOK ÜLKEDE ÖLÜMLER KAYDA GEÇMEDİ

Birçok ülkenin Covid kaynaklı ölüm oranını olduğundan az gösterdiğini vurgulayan DSÖ, örneğin Hindistan'da gerçek sayının resmi rakamdan 10 kat fazla olduğunu ve 4,7 milyona yaklaştığını ifade etti.

Pandemide ölüm oranının tahmin edilenden yüzde 13 daha fazla olduğunu kaydeden DSÖ, geçen yıl sonuna kadar 15 milyona yakın kişinin doğrudan veya dolaylı olarak Covid-19 kaynaklı sorunlar sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu kişiler arasında, sağlık sistemlerinin durma noktasına gelmesi sonucu tedaviye ulaşamayan kişileri de kapsadığı belirtildi.

Aylardır verileri inceleyen uzmanlar tarafından hazırlanan raporda, birçok ülkede yetersiz raporlama sistemi nedeniyle corona virüsü sonucu ölümlerin kayda geçmediği ifade edildi. Rapora göre ölümlerin resmi rakamın çok üzerinde olduğu ülkeler arasında Hindistan, Rusya, ABD, Endonezya ve Brezilya yer aldı.

“BU BİR TRAJEDİ”

Hindistan gibi Covid pandemisinin büyük ataklar yaptığı ülkelerde ölüm ve vaka sayılarının gerçeği yansıtmadığı haberleri daha önce de tartışma yaratmıştı.

DSÖ Veri Departmanı Başkan Yardımcısı Samira Asma, elde edilen verilerin birçok ülkenin hastalık kayıt sistemini geliştirmesi gerektiğini ortaya koyduğunu söyleyerek “Bilinmeyen çok şey var ve bu bir trajedi. Ölümleri sayamazsak bir sonraki pandemiye daha iyi hazırlanma fırsatını kaçırırız” dedi.

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