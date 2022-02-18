Corona verileri açıklandı! Koca, İstanbul için kritik veriyi açıkladı, iki hafta uyarısını tekrarladı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 264 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşanırken, Bakan Koca, İstanbul için önemli bir bilgi paylaştı. Ayrıca, Koca, gelecek iki hafta içerisinde vaka sayılarında önemli düşüş beklendiğini ifade etti.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 18 Şubat Cuma gününün verilerine göre, 463 bin 855 test yapıldı.

264 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel verilere göre, 87 bin 411 yeni vaka tespit edilirken 264 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan, son bir günde 102 bin 94 kişi sağlığına kavuştu.

İSTANBUL İÇİN AÇIKLAMA YAPTI, 2 HAFTA UYARISINI TEKRARLADI

Güncel verilerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hastaneye yatışlarda 1 haftada %28 oranında düşüş yaşandı. İstanbul'da vaka sayıları 10 günde %62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirde. Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş, gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek” dedi.

Koca, gün içerisinde yaptığı diğer paylaşımlarında ise “65 YAŞINIZI geçtiyseniz veya herhangi bir bağışıklık sistemi sorununuz varsa ihtimalleri hafife almayın. Önemsiz gibi görünen şikâyetleri nezle, soğuk algınlığı ile karıştırmayın. TEST yaptırın. MOLNUPIRAVIR etken maddeli ilaçla başlayan yeni dönemde erken tanı riski azaltıyor. Zayıf bir sebebin ağır bir sonucu olabilir. Tıpkı virüsün Omicron varyantı gibi. 65 yaş üstü ve hangi yaşta olursa olsun bir bağışıklık sistemi sorunu olanlar kendilerini korumalı. Her birimiz kendimizi ve risk grubundakileri korumalıyız” mesajlarını verdi.

DÜN 258 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 17 Şubat Perşembe gününe ait verilere göre, 92 bin 406 vaka tespit edilirken 258 kişi yaşamını yitirmişti. Dün, 465 bin 563 test yapılmış ve 103 bin 988 kişi sağlığına kavuşmuştu.