Manisa’da korkutan artış: Günlük vaka sayısı 1597

Son dönemde Omicron varyantının da etkisiyle Türkiye genelinde artan vaka sayılarına paralel olarak Manisa'da günlük vaka sayısı salgının başından bu yana en büyük zirvesini yaşıyor.

İlker KILIÇASLAN

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından en son açıklanan haritada Omicron varyantından kaynaklı vaka artış haritasında Manisa'nın vaka sayısında ürküten artışın yaşandığı gözlendi.

VAKA SAYISI GÜNLÜK 1597'YE YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 14-21 Ocak tarihleriyle ilgili yayınladığı haritada Manisa'da vaka oranı 442,29 olarak duyurulmuş, buna göre kentteki haftalık vaka sayısı 6 bin 416 olurken, günlük vaka sayısı 917'ye çıkmıştı.

Ancak 22-28 Ocak tarihlerini kapsayan yeni haritada kentteki vaka sayısını neredeyse iki katına çıktı. Son açıklanan verilere göre Manisa'daki vaka oranı 724,18'e yükselmesiyle birlikte haftalık vaka sayısı 10 bin 549, günlük vaka sayısı ise 1597 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Koca son açıklamasında, Manisa'nın en riskli 10 il arasında olduğunu duyurdu.

YOĞUN BAKIM YATAKLARI DOLU

Manisa'daki günlük vaka sayısının binlerin üzerine çıkmasının endişe verici bir durum olarak değerlendiren Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran, kentteki tüm hastanelerde yoğun bakım yataklarının tamamen dolu olduğunu açıkladı.

Manisa'nın Covid-19 salgının ilk zamanlarından daha yüksek vaka sayısına ulaştığına dikkat çeken Oda Başkanı Duran şöyle konuştu: “Salgının ilk zamanlarında Manisa'da yoğun bakım yatak sayısının fazla olması sebebiyle rahat bir konumdaydık. Ancak son günlerde yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranı yüzdü 100'leri geçmiş durumda.

Covid-19'a ayrılan yoğun bakım yataklarının yanı sıra hastanelerdeki diğer yataklarda dolu. Şuanda Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde yoğunluk sebebiyle yeni servisler açılıyor. Yoğunluğun artışı bizi endişelendiriyor.”

DOKTORLAR YOĞUN MESAİDE

Vaka sayılarındaki artışın ve salgının seyrinin sağlık çalışanların yükünü arttığını ifade eden oda başkanı Duran açıklamasına şöyle devam etti: “Özellikle enfeksiyon ve göğüs hastalıkları alanındaki hekimler sayısında önemli ölçüde azalma yaşandı. Çünkü ağırlaşan şartlar ve ekonomik gerekçeler sebebiyle istifa edenler veya emekli olanlar oldu.

Geride kalan arkadaşlarımız ise kısıtlı imkanlarla hizmet vermeye gayret gösteriyor. Mesela Manisa Şehir Hastanesi'ndeki 3 enfeksiyon uzmanı arkadaşa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde ayda 10 gün olacak şekilde nöbet yazılıyor.

Yani hekim sıkıntısı sebebiyle doktorlar hem kendi hastanesinde çalışacak, hem de başka hastanede nöbet tutmak zorunda kalacak. Artık durum çok vahim sürece döndü. Korkumuz önümüzdeki haftalarda veya aylarda sağlık sisteminin iyice tıkanma noktasına gelmesi.”

“DELTA VARYANTI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR”

Manisa'da delta varyantının etkisinin sürdüğünün altını çizen oda başkanı Duran açıklamasında son olarak şu ifadelere yer verdi: “Omicron varyantının öldürme oranı düşük. Ancak Manisa'da hala delta varyantı etkili durumda. Manisa'da varyant testi yapılmıyor. Hatta Türkiye genelinde bu şekilde olduğunu düşünüyoruz.

Aşılama konusunda hala büyük sorunlar yaşanıyor. Toplumda eksik aşı yaptıran veya hiç aşı yaptırmayanların çok gazla insan var. Türkiye salgın konusunda hala rahat bir konumda değil. Bu nedenle aşı konusunda ülkemizde daha fazla baskının oluşması lazım. Bu hastalığın ölümcül oranı düşmeden aşıdan vazgeçilmemesi gerekiyor. Hatırlatma dozlarını mutlaka yaptıralım.”

KENTİN TAMAMI KIRMIZIYA BOYANDI

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın corona virüs ile ilgili uygulaması olan ‘Hayat Eve Sığar' uygulamasında Manisa'nın ve bir çok ilçesinin son dönemlerde tamamen kırmızıya boyandığı gözlendi. Özellikle kent merkezinde neredeyse kırmızı dışında renk olmadığı göze çarparken, kentin 4 büyük ilçesi olan Soma, Akhisar, Salihli ve Turgutlu'da aynı şekilde yoğun vaka artışının gözlendiği yerleşim yerleri oldu.