Sağlık Bakanı Koca, coronada son durumu açıkladı! İşte güncel vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 21 Şubat 2022 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 268 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Variola virüsünün neden olduğu Çiçek Hastalığı gibi birçok hastalık aşıyla ortadan kalktı. Başka pek çok bulaşıcı hastalıksa aşılar sayesinde önlenip, yayılımları engellenebiliyor. Biz de aşı ve zayıf varyant avantajıyla Covid-19’a karşı artık güçlüyüz. Aşılarınızı yaptırın" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 21 Şubat verilerine göre, 461 bin 513 test yapıldı.

Son 24 saatte, 85 bin 26 yeni vaka tespit edildi. Bugün 94 bin 402 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 268 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Variola virüsünün neden olduğu Çiçek Hastalığı gibi birçok hastalık aşıyla ortadan kalktı. Başka pek çok bulaşıcı hastalıksa aşılar sayesinde önlenip, yayılımları engellenebiliyor. Biz de aşı ve zayıf varyant avantajıyla Covid-19'a karşı artık güçlüyüz. Aşılarınızı yaptırın” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 20 Şubat verilerine göre, dün 440 bin 183 test yapılmıştı. Dün, 70 bin 355 vaka tespit edilirken, 263 kişi hayatını kaybetmiş ve 91 bin 164 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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