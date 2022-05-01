Sağlık Bakanlığı coronada son durumu açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 1 Mayıs 2022 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 12 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 1 Mayıs’a ait verilere göre, 108 bin 802 test yapıldı.

Güncel verilere göre, Bin 480 yeni vaka tespit edilirken 12 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 2 bin 113 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 30 Nisan verilerine göre, dün 119 bin 264 test yapılmıştı. Dün, 1 bin 772 vaka tespit edilirken, 11 kişi hayatını kaybetmiş ve 3 bin 147 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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