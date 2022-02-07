Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 22-28 Ocak tarihleri arasında il bazında her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

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Sağlık Bakanlığı’nın 22-28 Ocak verilerine göre, 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 899,65 , Ankara’da 1003,30 İzmir’de 961,57 oldu.

En yüksek vaka sayısı 1214 ile Kırklareli’de kaydedildi. Vaka oranı en düşük il ise 60 ile Van.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

22-28 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle sıralanıyor:

Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa.