Ünlülerin tercihi ‘soğuk terapi’ sonu oldu… Üç çocuk annesi kadının trajik ölümü

Son dönemde, ünlü isimlerin de tercihi olan 'soğuk oda, soğuk su' terapi yöntemleri oldukça popüler hale gelirken, İngiltere'den acı bir haber geldi.

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Türkiye’de ve dünyada birçok ünlü isim son dönemde genç kalmak ve daha canlı görünmek için ‘soğuk oda terapisi’ne başvuruyor. Hücrelerin yenilenmesi ve ağrıların dindirilmesi için özellikle sporculara uygulanan bu yöntem, dünyaca ünlü isimlerin de tercihi.

Kendall Jenner, Jennifer Aniston, Elsa Hosk ve Jennifer Lopez gibi isimler güzellik uğruna – 110 derece soğuk odaya giren isimlerden sadece bazıları. Türkiye’de ise Ebru Şahin ve Nazlı Sabancı gibi isimler daha önce bu uygulamaya gitmiş, sosyal medya hesaplarından görüntüler paylaşmıştı.

Sıfırın altında 65 (-65) ve sıfırın altında 110 (-110) dereceye sahip iki kabini bulunan soğuk odaların, yoğun antrenman temposundan sonra vücudun yenilenme süresini kısaltmak, ağrıları gidermek, kronik uyku sorunlarının önüne geçmek ve yaşlanmayı geciktirmek gibi faydaları da bulunuyor.

Son dönemde oldukça popüler olan bu uygulamanın farklı çeşitleri de bulunuyor. Özellikle İngiltere’de ünlülerin de sık sık gittiği birçok kamp yer alıyor. Bunlardan en dikkat çekeni de kuşkusuz soğuk su terapi kampı.

GİTTİĞİ KAMPTA HAYATINI KAYBETTİ

Kampın ziyaretçileri arasında aktör Stephen Graham ve eski Manchester United futbolcusu Chris Smalling de yer alıyor.

Soğuk su tedavisi, sağlık koşullarını tedavi etmek için yaklaşık 15 derecelik suya girilme uygulaması olarak dikkat çekiyor, soğuk hidroterapi olarak da biliniyor. Uygulama çok eski zamanlardan beri olsa da son dönemde buz banyoları, soğuk su etkinlikleri ve soğuk odalar en çok dikkat çeken güzelleşme yöntemleri arasında yer alıyor.

Ancak bu eski çağlardan gelen ve güzellik için yapılan ‘soğuk’ merakı İngiltere’de 39 yaşında üç çocuk annesi bir kadının hayatını kaybetmesine neden oldu.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

39 yaşındaki kadın ve iki arkadaşı, Pazartesi günü Buxworth, Derbyshire’daki iki saatlik bir seans için 200 sterlin ödedi. Kampı yöneten terapist Kevin O’Neill öncülüğünde kadın suya girdikten hemen sonra, aniden, yere yığıldı.

Çevredekilerin, kadına ilk müdahaleyi yaptığı ancak başarılı olamadıkları ve ambulans helikopter ile acil hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. 39 yaşındaki 3 çocuk annesi buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının ölüm nedeni ise henüz netleşmedi.

Bay O’Neill, üç çocuk annesinin ölümünden ‘sarsıldığını’ söyledi. İngiliz basınına konuşan O’Neill, ‘Kalbim kırıldı. Uyuyamıyorum ve ailesini düşünmeden edemiyorum.” dedi.

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