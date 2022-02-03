Uzmanlar uyardı: Omicron varyantının yeni türü BA.2 yeni salgın dalgası yaratabilir

Corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantının BA.2 olarak bilinen alt türü ile ilgili olarak Omicron varyantının ilk çıktığı ülkeden endişe verici bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Corona virüsü salgınının en çok mutasyona uğramış türü olan Omicron varyantıyla ilgili dikkat çekici bir açıklama bu varyantın ilk çıktığı ülke olan Güney Afrika’dan geldi…

Güney Afrika’da görevli bilim insanları ve uzmanlar, ülkede ikinci bir Omicron varyantı dalgasının yayılabileceğini ve bunun da sebebinin BA.2 varyantı olduğunu duyurdu.

BA.2’nin ülkede büyük bir hızla yayıldığına dikkat çeken ve orijinal Omicron varyantına oranla çok daha bulaşıcı olduğunu tespit eden uzmanlar, “Omicron varyantının bulaşması tekrardan hastalanmayı önleyecek kadar bağışıklık sağlamıyor” dedi.

Güney Afrika hükümetinde danışmanlık görevi de bulunan ünlü profesör Tulio de Oliveira, “Yeni Omicron varyantı dalgası tekrar ortaya çıkabilir. Deve hörgücü gibi bir artışla karşı karşıya olabiliriz” ifadesini kullandı.

de Oliveira, “Şu an Güney Afrika’nın Limpopo bölgesinde Omicron BA.2 varyantı baskın virüs ve en kalabalık bölge olan Gauteng’de de baskın tür olma yolunda. Geri kalan 7 bölgede de Omicron BA.2 vakaları kayda değer bir şekilde artıyor” dedi.

İlginizi Çekebilir Dünya Sağlık Örgütü'nden Omicron uyarısı: Hepsinin yerini alıyor

İlginizi Çekebilir Covid-19'un belirtisi daha erken ortaya çıkıyormuş