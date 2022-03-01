Yoga, bahçe işleri ya da yürüyüş… Kasları çalıştırmak ölüm riskini düşürüyor

Otuz yılı aşkın süredir yürütülen global bir araştırmaya göre, her hafta sadece yarım saat yapılan bahçe işi, mekik çekme, yürüyüş ya da yoga gibi aktiviteler, ölüm riskini beşte bir oranında azaltmaya yardımcı olabilir.

Sozcu.com.tr

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The Guardian’ın haberine göre, her hafta düzenli olarak yapılacak şınav ya da bahçe işleri gibi kas güçlendirme egzersizlerinin vücut üzerinde çok sayıda faydası bulunuyor. Bu faydalardan biri de ölüm riskini düşürmesi.

Uzmanlar, iskelet sağlığı için kas güçlendirme aktivitelerini öneriyorlar. Japonya’daki araştırmacılar, önemli sağlık sorunları olmayan yetişkinlerin olduğu veri tabanlarını incelediler. British Journal of Sports Medicine’da yayınlanan araştırmada, her hafta 30 ila 60 dakikalık kas güçlendirme egzersizleri yapanların, kalp hastalıklarına ve kansere bağlı ölüm risklerinin %10 ile %20 arasında azaldığı ortaya çıktı. Araştırma, yaklaşık 4.000 ila 480.000 arasında değişen ve yaşları 18 ila 97 arasında farklılaşan katılımcıları içeriyordu.

HANGİ EGZERSİZLER YAPILMALI?

Ölüm riskini düşürmek için önerilen aktiviteler arasında; ağır alışveriş çantalarını taşımak, yoga, pilates, Tai Chi, ağırlık kaldırma, direnç bantlarıyla çalışma, kazma-kürek kullanma, çocukları taşıma, bahçe işleri, şınav ve mekik gibi kendi vücut ağırlığınızı kullanabileceğiniz egzersizler bulunuyor.

Kas güçlendirme aktiviteleri, ağır egzersizlerle desteklendiğinde ise ölüm oranı daha da düşüyor. Bu iki egzersiz türü birleştirildiğinde kalp hastalıklarından ve kanserden ölüm riski %28’le %46 arasında değişen bir oranla azalıyor.

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