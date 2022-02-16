10 yıldır devam eden davada Meta, 90 milyon dolar ödemeyi kabul etti

Meta'ya bir şok daha... Mark Zuckerberg'in artık Meta olarak konumlandırdığı şirket, 10 yıldır devam eden davayı çözmek için 90 milyon dolar ödeyecek.

Sozcu.com.tr

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Adını Meta olarak değiştiren Facebook’ta sular durulmuyor. Geçtiğimiz yılı ifşalar, güvenlik skandalları ile geçiren Meta, şimdi de kullanıcıların bilgilerini onay almadan kullanmakla suçlandığı bir dizi dava ile uğraşıyor.

Son olarak, şirket açılan bir dava için 90 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Henüz mahkeme tarafından onaylanmayan anlaşma 10 yıldır süren dava sürecinde sona yaklaşıldığına işaret ediyor.

KULLANICILAR OTURUMLARINI KAPATTIKLARI HALDE İZLENMEYE DEVAM ETTİ

2012 yılında açılan dava, Nisan 2010 ile Eylül 2011 arasında Facebook’un, kullanıcıların üçüncü taraf web sitelerine ziyaretlerini izleyen çerezleri depolamak için eklentiler kullanarak gizlilik ve telefon dinleme yasalarını ihlal ettiğini iddia ediyor. Sosyal medya sitesi, kullanıcıların oturum açtıklarında onları izleme iznine sahipti, ancak oturumu kapattıklarında artık hareketlerini izlememesi gerekiyordu.

Anlaşma, bu durumdan etkilenen kullanıcılara verilecek 90 milyon doların yanı sıra, uygunsuz şekilde toplanan verilerin de silinmesini gerektirecek.

Meta’dan bir sözcü Variety’e şunları söyledi: “On yıldan daha eski olan bu davada bir anlaşmaya varmak, topluluğumuzun ve hissedarlarımızın çıkarına oldu ve bundan memnuniyet duyuyoruz.”

ÖNCE 650 MİLYON DOLAR ÖDEDİ, ŞİMDİ DE 90 MİLYON DOLAR…

Dava, 2017 yılında davacıların makul bir mahremiyet beklentisine sahip olduklarını veya ekonomik zarara uğradıklarını gösteremedikleri belirtilerek reddedilmişti. 2020’de bir federal temyiz mahkemesi, böyle bir durumda ekonomik zarar olduğunu söyleyerek davayı yeniden açmıştı.

Geçen yıl, Facebook ayrı bir gizlilik davasını çözmek için 650 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Davada, daha önce bildirilmeksizin şirketin etiketleme özelliğinin biyometrik verilerin toplanmasını yasaklayan bir Illinois yasasını ihlal ettiği iddia edilmişti. Teksas Başsavcısı Ken Paxton, eyaletin Facebook’un artık kullanılmayan yüz tanıma programı nedeniyle Meta’ya dava açtığını duyurdu.

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