AFP yan kuruluşu, Fransa’da Facebook haberlerini yönetecek

AFP'nin yan kuruluşu Media Services, Fransa'da Facebook News'deki haber ve içeriğin küratörlüğünü yapacak.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası haber ajansı perşembe günü yaptığı açıklamada, yan kuruluşunun Facebook News’deki içeriği düzenleyeceğini duyurdu. Meta da Media Services’in küratörlük ortağı olarak atandığını doğruladı, ancak Facebook News’in Fransa’daki lansmanı veya anlaşmanın değeri hakkındaki ayrıntıları açıklamadı.

Halihazırda Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Almanya’da kullanıma sunulan Facebook News’in Fransa’daki lansmanı başlangıçta Ocak 2022 olarak planlanmıştı.

Bir web sitesine eklenecek çevrimiçi içeriği gözden geçirme ve seçme sürecine içerik küratörlüğü deniyor. Media Services de Fransız telekomünikasyon devi Orange ve çevrimiçi banka ve finans haber kuruluşu Boursorama’nın web sitelerinde çıkan haberleri yönetiyor.

Meta ayrıca, sahte haberler yaymakla suçlanan Facebook tarafından geliştirilen içerik kontrol programının bir parçası olarak AFP de dahil olmak üzere dünya çapında 80’den fazla medya kuruluşuna ödeme yapıyor.

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