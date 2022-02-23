Amazon, sahte ürün incelemeleriyle mücadeleye devam ediyor: İki şirkete dava açtı

Yanıltıcı ürün incelemelerini engellemenin yolları üzerinde çalışan Amazon, sahte incelemeler yaydığını iddia ettiği iki şirkete dava açtı.

Sozcu.com.tr

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E-ticaret siteleri, bir süredir sahte ürün incelemeleri yayan şirketlerle uğraşıyor. Şirketler, alışveriş sitelerinde ürünlerle ilgili tüketiciyi yanlış şekilde yönlendiren, yanıltan yorumlar bırakıyor. Bir süredir Amazon da bu konuda kullanıcılarının şikâyetleriyle karşılaşınca yeni önlemler almıştı. E-ticaret devi, şimdi iki şirkete dava açıyor.

Amazon, AppSally ve Rebatest isimli iki firmanın, sahte incelemeler yazmak için toplam 900.000 üyeye sahip olduğunu açıkladı. Amazon’un Dünya Çapında Müşteri Güveninden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dharmesh Mehta, “Sahte incelemeler yayan bu şirketler, bilgisiz tüketicileri aldatarak satış ortaklarımıza zarar veren haksız rekabet avantajı sağlayıp kâr etmeye çalışıyor” dedi.

200 MİLYON YORUMU ENGELLEDİ

Mehta sözlerine şu şekilde devam etti: “Müşterilerimiz için güvenilir incelemelerin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bu inceleme sahtekârlarını sorumlu tutuyoruz.”

Amazon’da sahte incelemeler de dahil olmak üzere dolandırıcılık ve kötüye kullanımla ilgili konularda çalışan 10.000’den fazla çalışanı bulunuyor. Şirket, bu tür gönderileri tespit etmek ve kaldırmak için makine öğreniminden yararlanıyor ve site, 2020’de müşterileri görmeden önce bu tür 200 milyondan fazla incelemeyi engellediğini iddia ediyor.

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