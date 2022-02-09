Amazon’dan maaş artışı: Maaş üst sınırını 160 bin dolardan 350 bin dolara yükseltti

Çevrimiçi perakende devi 2021'de dünya çapında 1,6 milyon istihdam sağladığını belirtirken çalışanlarına ödediği maksimum taban maaşı ikiye katlayarak 160 bin dolardan 350 bin dolara çıkarıyor. Amazon, maaşlardaki değişimin nedeni olarak özellikle rekabetçi iş gücünü ileri sürdü.

Sozcu.com.tr

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Bloomberg’in elde ettiği şirket içindeki bir nota göre Amazon, maaşları yükseltmeye karar verdiğini açıkladı. Şirket, geçtiğimiz yıl rekabetçi bir iş gücü piyasasını deneyimledikten sonra en iyi yetenekleri çekmek ve elde tutmak için maaşlarda daha büyük artışlar yaptığını belirtti.

Amazon ayrıca, küresel olarak çoğu pozisyonun ücret aralıklarını artırdığını söyledi.

Birçok büyük işveren gibi, Amazon da yeni işe alım yapmak ve çalışanlarını elde tutmak için mücadele etti. Şirket, uzun süredir bu konuda hisse senedi ödüllerine güveniyor ve bunun çalışanları, taban ücret düşük olsa bile iş teklifini kabul edeceğini düşünüyor. Ancak hisseler 2021’de zayıfladı ve sadece yüzde 2,4 artarken bu stratejisi de çekiciliğini kaybetmeye başladı.

1,6 MİLYON İSTİHDAM SAĞLADI

E-ticaret devi, 31 Aralık itibarıyla, saatlik ücret alan depo çalışanları ve yıllık maaş alan ofis çalışanları da dahil olmak üzere dünya genelinde 1,6 milyon istihdam sağlarken maaşlarda da artış yaptı. Ancak şirket, pazartesi günü açıklanan maaş artışını kaç çalışanın alacağını söylemeyi reddetti.

Amazon, depo çalışanlarına saatte en az 15 dolar ödüyor ve Eylül ayında bu çalışanların ortalama ücretlerini saatte 18 dolara çıkardığını söyledi. Pandemi sırasında şirket, lojistik operasyonlarına daha çok önem verdi; yüz binlerce insanı işe aldı ve yeni işe alınanlara ikramiye ödedi.

Amazon geçen hafta güçlü bir dördüncü çeyrek bildirdi ve yıllık Prime aboneliğini 139 dolara yükseleceğini söyledi. Gelişmelerin üzerine hisseler cuma günü neredeyse yüzde 14 yükseldi.

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