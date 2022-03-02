Apple CEO’su Tim Cook’tan Ukrayna’ya destek

Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken, teknoloji şirketlerinin önlemleri ve tepkileri de devam ediyor. Son olarak Apple CEO'su Tim Cook, çalışanlara Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ele alan ve Apple'ın son iki haftadaki olaylara tepki olarak aldığı önlemleri açıklayan bir e-posta gönderdi.

Sozcu.com.tr

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Apple CEO’su Tim Cook, şirket çalışanlarına Ukrayna’ya nasıl yardım edileceği ve Rusya’nın saldırılarına karşı nasıl bir tepki sergilendiğini anlatmak için bir e-posta kaleme aldı. Teknoloji haberleri paylaşan insternet sitesi The Verge, Cook’un kaleme aldığı e-postanın bir kopyasına ulaşarak yayınladı.

Cook, e-postada Apple’ın bölgede çeşitli önlemler aldığını ve ürünlerinin Rusya’daki satışını durdurduğunu duyurdu. Ayrıca, Ukrayna’da Apple Haritalar veri paylaşımı ve Rusya’da Apple Pay kullanımını sınırladı. Cook ayrıca Apple’ın Ukrayna merkezli her çalışanla temas halinde olduğunu ve onlara ve ailelerine yardım etmek için çalıştığını belirtiyor.

BAĞIŞLARIN ETKİSİNİ ARTIRMAK İSİTYORUZ

“Ukrayna’da devam eden krizi ele almak için biraz zaman ayırmak istedim.

Şiddetten etkilenen herkes için endişelerimizi ifade ederken Apple’daki herkes adına konuştuğumu biliyorum. Evlerinden kaçan ailelerin ve hayatları için savaşan cesur vatandaşların görüntüleri geldikçe, dünyanın dört bir yanındaki insanların barışı sürdürmek için bir araya gelmesinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz.

Apple, insani yardım çabalarına bağışta bulunuyor ve gelişmekte olan mülteci krizine yardım sağlıyor. Ayrıca daha fazla neler yapabileceğimizi değerlendirmek için ortaklarla birlikte çalışıyoruz. Birçoğunuzun da destek olmak için istekli olduğunu biliyorum ve bağışlarınızın etkisini artırmaya yardımcı olmak istiyoruz. Bugünden itibaren Apple, uygun kuruluşlar için bağışlarınızı 2:1 oranında eşleştirecek ve bunu 25 Şubat’tan itibaren bu kuruluşlara yapılan bağışlar için geriye dönük olarak da yapacağız.

UKRAYNA’DAKİ ÇALIŞANLARIMIZA YARDIMCI OLDUK

Ukrayna ve bölge genelindeki ekiplerimizi desteklemek için çalışıyoruz. Ukrayna’daki her çalışanımızla temas halinde olduk, onlara ve ailelerine elimizden gelen her şekilde yardımcı olduk.

Şirket olarak ek önlemler de alıyoruz. Rusya’da tüm ürün satışlarını durdurduk. Geçen hafta, ülkedeki satış kanalımıza yapılan tüm ihracatı durdurduk. Apple Pay ve diğer hizmetler sınırlandırıldı. RT News ve Sputnik News artık Rusya dışında App Store’dan indirilemez. Ukrayna vatandaşların güvenliği için Ukrayna’daki Apple Haritalar’da hem trafik hem de canlı olayları devre dışı bıraktık.

Durumu değerlendirmeye devam edeceğiz ve aldığımız önlemler konusunda ilgili hükümetlerle iletişim halindeyiz.”

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