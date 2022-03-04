Ay’a çarpması beklenen 3 tonluk uzay çöpü Çin’e ait çıktı

Yaklaşık 10 yıldır uzayda gelişigüzel savrulan ve 9300 km hızla Ay'a çarpması beklenen roketin Çin'e ait olduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

The Guardian’ın haberine göre, 3 ton ağırlığında olan “uzay çöpü”nün kime ait olduğu merak konusuydu. Kimi uzmanlar, uzayda savrulan roketin SpaceX şirketine ait olduğunu söylerken kimileri de Çin’in roketi neredeyse on yıl önce fırlatmasından bu yana uzayda gelişigüzel dolaştığına inanıyor. Ancak Çinli yetkililer roketin kendilerine ait olduğundan şüpheli.

Konu hakkında açıklama yapan gökbilimci Bill Gray de başlangıçta roketin SpaceX’e ait olduğunu düşünenlerden. Ocak ayında çarpışma rotasını belirlemesinin ardından “uzay çöpü”nün 2015 yılından kalma bir SpaceX Falcon roketinin üst aşaması olmadığını söyleyerek kendini düzeltti.

Gray, son araştırmalarıyla birlikte bunun Çin’in roketi olduğundan emin olduğunu söyledi. “Bu bir SpaceX sorunu değil, bir Çin sorunu da değil. Hiç kimse bu tür bir yörüngede çöplerle ne yaptıkları konusunda özellikle dikkatli değil, ”diyor Gray.

BÜYÜK BİR KRATER OLUŞACAK

Roketin çarpmasıyla ortaya çıkacak etkiler, Dünya’dan gözlenemeyebilir ama Ay yüzeyinde birkaç yarı römorkun sığabileceği büyüklükte bir krater oluşturması bekleniyor. Uzmanlar, oluşturduğu etkiyi uydu görüntüleri aracılığıyla incelemenin haftalar hatta aylar alabileceğini belirttiler.

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